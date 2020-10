Escono le foto rubate a Roma e scoppia un vero e proprio scandalo. I protagonisti, nemmeno a dirlo, sono due volti noti dal cinema e, di conseguenza, la moglie di lui. La coppia di attori è impegnata nelle riprese dell’adattamento televisivo del romanzo The pursuit of Love, di cui la BBC ha deciso di realizzare una serie televisiva.

Ma come dimostrano le paparazzate per le vie della Capitale, i due sono passati dal condividere il set a trascorrere delle giornate spensierate scambiandosi baci ed effusioni a cielo aperto, praticamente inequivocabili. Gli scatti, diffusi dal Daily Mail che sottolinea come lui sia sposato e padre di 4 figli, che hanno fatto presto il giro del mondo. E ovviamente sono arrivati anche sotto gli occhi della moglie del famoso attore. (Continua dopo la foto)















Lui è Dominic West, attore britannico classe 1969 che tra i tanti ruoli ha interpretato quello del protagonista della serie The Affair. La bella collega con cui è stato beccato in atteggiamenti sospetti la scorsa settimana è Lily James, anche lei inglese nata nel 1989 dunque è più giovane di ben 20 anni. Come se queste foto non bastassero a far scoppiare il caos, i due avrebbero trascorso insieme due notti nella suite dell’Hotel De La Ville, a Roma. (Continua dopo la foto)















“Non poteva fare a meno di baciarla e accarezzarla”, ha giurato un misterioso testimone. Poi un’amica di Catherine FitzGerald, la moglie di West , ha raccontato alla testata inglese cosa è accaduto quando la donna ha visto per la prima volta le foto che ritraevano il marito tra le braccia dell’affascinante attrice. “Catherine ha visto le foto ed è devastata. Sono andata a casa sua per parlare non appena le ho viste. (Continua dopo foto e post)









WORLD EXCLUSIVE: Married star of The Affair, Dominic West, pictured passionately kissing Lily James in Rome https://t.co/cZLOuXGTOs pic.twitter.com/cwpCC4kC0e — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 12, 2020

Dominic West and wife Catherine Fitzgerald addressed reporters outside their home today by speaking to them and handing out pieces of paper saying: “We just want to say our marriage is strong and we are very much still together.” pic.twitter.com/f1gomwise8 — Film Updates (@FilmUpdates) October 13, 2020



“Ha provato a parlare con Dominic, ma lui non risponde al telefono, è del tutto scioccata, perché non aveva idea di cosa stesse succedendo – ha aggiunto la fonte – Stavano insieme, e questa cosa è stata un fulmine a ciel sereno. Lei pensava di avere un matrimonio tranquillo, ma non ha più parole ormai”. Eppure, a distanza di qualche giorno, sono comparse delle foto dei due coniugi insieme. Forse per mettere a tacere le voci di una profonda crisi.

“Non puoi farlo!”. Bufera immediata su Federica Pellegrini: costretta a giustificarsi