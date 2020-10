“Ecco cosa mi faceva”. Mercedesz Henger, le accuse alla mamma Eva sono pesanti

Anche se hanno provato a chiarirsi a Live Non è la d’Urso i rapporti tra Eva Henger e la coppia formata da Mercedesz Henger e Lucas Peracchi sembrano essersi incrinati definitivamente. Eva si è espressa e sulle pagine del settimanale Nuovo ha affermato che la nuova forma fisica della figlia non le piace troppo e che la preferiva prima. “Mi dispiace che si sia trasformata così, io la trovavo molto più bella prima. La sua nuova immagine non coincide col mio gusto, preferisco una maggiore femminilità”.

E ancora: "Se però lei si piace così, io sono contenta per lei. Conoscendola e sapendo che è un ragazza abbastanza fragile, spero solo che non l'abbia fatto per piacere a qualcun altro. I rapporti tra me e mia figlia Mercedesz Henger non sono certo migliorati, però non ho più voglia di polemizzare con lei. Oggi tra noi non c'è più alcun tipo di rapporto, ma per me va bene così. È arrivato il momento di dire basta, ritengo che ci sia un limite a tutto".





























Mercedesz Henger ha dunque ribattuto per le rime, tramite una sequela di storie su Instagram in cui ha deciso di dire proprio tutto. "Non la sento da mesi e mi sta bene così. Mi spiace dirlo ma io sono molto più serena. Non la sento da mesi e lei continua a punzecchiarmi a distanza. Mi possono giudicare tutti, ma io non penso di aver esagerato con la palestra e di essere un uomo. Anzi, io vorrei essere ancora di più. Poi io mi amo così, a me piace il mio fisico. Detto da una madre come lei… una mamma che, quando ero più in carne, mi assillava col fatto che fossi una cicciona".









“Quando avevo l’acne mi diceva che facevo schifo e mi ha fatto anche piangere. Le poche volte che mi faceva un complimento dubitavo della genuinità del complimento perché mi faceva solo insulti. Si domandasse come mai sono fragile e la smettesse di criticarmi. Le uniche note negative adesso sono le sue frasi contro di me. Io vado avanti per la mia strada e spero che lei la finisca e faccia lo stesso”. Risulta incredibile pensare come una madre possa arrivare a tale livello di critica nei confronti di una figlia. Le Henger faranno molta fatica a ritrovarsi…

