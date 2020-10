“Jaques è identico a te!”. Myriam Catania, scatto di famiglia dopo il GF Vip

Myriam Catania ha vissuto una bellissima esperienza al ‘Grande Fratello Vip’, anche se ha anche avuto momenti di grande sconforto dovuti alla mancanza della sua famiglia. E a proposito dei suoi affetti più cari, l’ex gieffina ha deciso di mostrare pubblicamente la sua dolce metà Quentin Kammermann e soprattutto il suo adorato figlioletto, che tanto ha nominato nella Casa più spiata d’Italia. Il piccolo Jaques è stato dunque presentato per la prima volta ai suoi follower.

Inutile dire che i seguaci dell’attrice sono letteralmente impazziti di gioia quando hanno visto il bimbo. Lui ha appena tre anni e in molti non hanno non potuto notare alcuni particolari presi dalla sua mamma. Emozionante anche la didascalia scelta da Myriam, che ha confermato di essere completamente innamorata di entrambi. Ma andiamo adesso a vedere più nel dettaglio quali parole ha usato per descriverli e soprattutto cosa hanno scritto le centinaia di suoi instancabili ammiratori. (Continua dopo la foto)















Nella didascalia a corredo della commovente istantanea, la Catania ha scritto: “Quentin e Jaques, i miei grandi amori stupendi”. Il bambino ha l’identico sorriso di lei ed è biondo con gli occhi azzurri. Venuto alla luce nel 2017, è stato atteso con gioia dalla donna, che ha avuto sempre voglia di diventare madre: “L’idea di crescere un uomo mi intriga. L’universo maschile mi attrae, l’ho sempre sentito affine”. Tornando al suo post su Instagram, i suoi fan si sono scatenati. (Continua dopo la foto)















Quasi 4.500 i like totalizzati dall’attrice, la quale ha potuto leggere anche messaggi di questo tipo: “Belli”, “Ma quanto siete belli, che tenero Jaques”, “Siamo innamorati persi di questa famiglia”, “Super fantastici”, “Siete meravigliosi”, “Una famiglia bellissima”. Altri ancora si sono complimentati con l’ex protagonista del ‘GF Vip’: “La famiglia più bella”, “Oh, finalmente vediamo questa meraviglia di bimbo, siete perfetti”, “Quanto siete fighi! Jaques però batte tutti”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Quentin e Jaques, i miei grandi amori stupendi ❤️ Un post condiviso da Myriam Catania (@justmyriamcat) in data: 21 Ott 2020 alle ore 10:12 PDT

A proposito del suo possibile matrimonio con Quentin, è stato proprio quest’ultimo a smentire da Barbara D’Urso di aver fatto la proposta fuori dal ‘GF Vip’: “Ho un grande rispetto per il Grande Fratello Vip, per Alfonso e i suoi autori, ma non avrei mai fatto una dichiarazione fuori con il megafono”. Sembra comunque che fosse stata la gieffina Elisabetta Gregoraci ad equivocare ciò che era accaduto.

