È un po’ di tempo che non si parla di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, la coppia nata anni fa nello studio di Uomini e Donne. Lei, ex tronista e anche ex naufraga dell’Isola dei Famosi, continua però a essere attivissima sul suo profilo Instagram, dove condivide la crescita del suo principe speciale Dodò, il figlio nato dall’amore con Pietro.

Che, come ricorderanno bene i fan, ormai più di due anni fa l’aveva sorpresa con una proposta di matrimonio in tv. E quando sembrava tutto pronto per dare inizio ai preparativi, la data delle nozze è slittata a data da destinarsi. La bella Rosa ha infatti scoperto di essere in dolce attesa e così ha rimandato il lieto evento a dopo la nascita del piccolo Domenico. (Continua dopo la foto)















Poi è scoppiata la pandemia da coronavirus che ha ribloccato il matrimonio di Rosa e Pietro. Ora gli ex volti di Uomini e Donne hanno rilasciato una intervista al settimanale Nuovo Tv dove hanno confermato l’intenzione di sposarsi. Come ogni coppia, anche loro si augurano che il matrimonio sia da favola e aspettano tempi migliori per trascorrere quel giorno nel modo migliore e in serenità. (Continua dopo la foto)















Una cosa è certa: si sposano. E hanno attraverso il settimanale NuovoTv hanno già invitato Maria De Filippi: “Preparati!”. Già, tra gli invitati alle nozze di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ci sarà anche la conduttrice di Uomini e Donne a cui Rosa è molto grata perché lei “è stata artefice della cosa più bella e imprevedibile della mia vita”. (Continua dopo le foto)











“Non avevo fatto domanda per fare la tronista ed è stato un regalo bellissimo e inaspettato”, ha aggiunto la futura signora Tartaglione. Che poi su un eventuale secondo figlio frena. Sarebbe felice, certo, ma ora è “meglio non fare progetti”. Alla prima gravidanza rispondeva sempre di volere una femminuccia. Oggi, invece, la priorità è unicamente che “il bimbo stia bene”.

“Figura di m***”. Temptation Island, Alberto e Speranza ancora nell’occhio del ciclone: lei si salva, lui demolito sui social