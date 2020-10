Romina Power ama condividere con i suoi follower diversi aspetti della sua vita privata. In passato ha purtroppo dovuto comunicare notizie molto tristi, come la morte di sua sorella Taryn, ma nelle ultime ore ha annunciato una cosa di tutt’altro tenore. Entusiasmo alle stelle per l’artista americana, che ha dunque voluto manifestare a tutti il suo momento di estrema felicità. Alcuni giorni fa aveva invece postato un’immagine che la riprendeva in compagnia di Thea Crudi e di Yari.

A corredo di quello scatto aveva scritto: "Che bello cantare con loro oggi a Domenica In". Poi aveva dato spazio anche agli adoratissimi cani, che si erano messi sopra una valigia aperta ed aveva commentato: "Qualcuno forse non vuole essere lasciato lì". Ma ecco invece che poco fa ha mostrato a tutti i suoi ammiratori un oggetto davvero molto bello, che lei ritiene decisamente prezioso, che le è stato regalato da qualcuno. E non è proprio riuscita a contenere tutta la sua felicità.















La Power ha dunque ricevuto un regalo fantastico, ovvero un libro, che si chiama 'Ikigai in Love', scritto da Ken Mogi e Thomas Leoncini. Questa opera si sofferma sull'"amore ai tempi di se stessi. Una vita orientale al mondo che cambia". Banana Yoshimoto ha detto a tal proposito: "Questo è un libro pieno di intelligenza e di gioia". E da parte di Romina sono arrivati i suoi ringraziamenti pubblici per questo dono inaspettato che le ha reso la giornata decisamente meravigliosa.















Nella didascalia che ha accompagnato la foto, Romina Power ha quindi riportato la seguente frase: "Oggi ho ricevuto un bellissimo regalo! Ringrazio di cuore chi me lo ha inviato!". Non ha riferito ulteriori dettagli su colui o colei che le ha regalato questo testo, ma una cosa è certa: lo ringrazierà per sempre. Da parte dei suoi follower non sono arrivati commenti di alcun genere, ma il suo post è riuscito a conquistare più di 700 mi piace. Un risultato sicuramente non di poco conto.









Nel settembre scorso Romina Power aveva pubblicato alcune foto ritraenti il Salento. Lei non è assolutamente d’accordo sul costruire un depuratore che convogli tutti i liquami dei comuni direttamente in mare. Le acque pugliesi non devono essere contaminate, secondo l’ex moglie di Albano Carrisi, e sta facendo di tutto per far cambiare idea a chi di dovere. E spera che i suoi moniti siano accolti.

