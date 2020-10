“Cresce…”. Ma ecco cosa notano tutti. Chiara Ferragni, la prima foto col pancino ed è già polemica

Chiara Ferragni, la prima foto con il pancino in bella vista. Tanti i follower della più apprezzata influencer degli ultimi tempi. Chiara Ferragni mostra a tutti una foto, con un primo piano sul pancino che ovviamente attira l’attenzione di tutti. Ma molti utenti hanno anche notato un dettaglio.

Dopo l'annuncio della seconda gravidanza della blogger cremonese, ben 21 milioni di follower non fanno che seguire quotidianamente e più di prima tutti gli aggiornamenti di casa Ferragnez. Nelle ultime ore l'influencer ha postato sul proprio profilo Instagram la sua foto con il pancino in bella vista. Come riportato anche in didascalia, sarebbero trascorse già 18 settimane.















Quindi stando ad alcuni calcoli, Chiara ha raggiunto con il suo bebè nel pancino circa metà del percorso: "La piccola sta crescendo", scrive ma tra i commenti di apprezzamento e di buon augurio, c'è anche chi presta più attenzione a un dettaglio.















D'altronde su Chiara Ferragni c'è sempre stato chi ha sollevato polemiche e anche se incinta, la moglie di Fedez continua a essere presa di mira. Prova anche le foto esclusive rese pubbliche dal settimanale Oggi, dove marito e moglie si sono recati insieme alla visita di controllo alla clinica Mangiagalli di Milano. Le foto in questione hanno evidenziato che Chiara non sembra aver mai distolto lo sguardo dal cellulare.









Ma tolto di mezzo qualche pettegolezzo, si arriva al punto della questione sollevata in merito alla prima foto con il pancino in mostra. Una linea impeccabile nonostante siano trascorse già 18 settimane, alcuni utenti non hanno potuto fare altro che sottolinearlo. L’emozione di vedere il pancino non si contiene, ma la gestazione dovrebbe comunque iniziare a farsi notare.

