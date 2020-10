L’ex UeD splendida bimba. Dalla foto dal passato spunta il particolare: “Ci somigliamo tantissimo”

Prima ha fatto innamorare i telespettatori a Uomini e Donne, adesso, ne siamo certi, otterrà ancora più apprezzamenti. Sui social, si sa, i vip amano dialogare coi propri follower postando foto della propria vita di tutti i giorni. Ma a volte ci sono delle vere e proprie chicche. E questo è sicuramente uno di quei casi. Uno dei volti più amati di Uomini e Donne, un’ex corteggiatrice che ha trovato l’uomo della sua vita proprio durante una delle puntate trasmesse, ha pubblicato una foto di quando era bambina, in compagnia della madre.

“Secondo me ci assomigliamo tantissimo!” ha aggiunto nella didascalia che appare sotto alla foto postata su Instagram. Il riferimento non è a sua madre, bensì alla splendida Azzurra, nata dalla sua relazione con il tronista conosciuto nel corso del programma condotto da Maria De Filippi. Insieme i due hanno due bambine, Bianca ed Azzurra, che si sono aggiunte ad Alessandro, avuto da una precedente storia. A questo punto dovreste aver indovinato di chi stiamo parlando. (Continua a leggere dopo la foto)















Ebbene la bambina della foto è proprio lei, Beatrice Valli. Grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne ha corteggiato e conquistato Marco Fantini ed ora i due hanno formato una bellissima famiglia. Proprio dopo l’esperienza su Canale 5 Beatrice è diventata una delle influencer più seguite, basti pensare che sul suo profilo Instagram conta oltre 2,6 milioni di follower. D’altra parte Beatrice sa benissimo come mantenere alta l’attenzione dei suo fan, postando tantissime foto che la ritraggono sia nei momenti di relax, ma anche in quelli più importanti, come il suo matrimonio con Marco. (Continua a leggere dopo la foto)















Beatrice e Marco sono entrati recentemente a far parte di un progetto di Huawei, insieme ad altri influencer come Andrea Damante e Giulia De Lellis. Si tratta di un contest fotografico e la categoria dedicata a Beatrice Valli e a suo marito è un “inno alla vita”. Lei stessa ha spiegato: “Mai come in questo momento mi sento di essere portavoce di questo messaggio, ho appena messo al mondo il mio terzo figlio e per me ogni giorno è celebrazione della vita”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Crediamo nella potenza che ha la fotografia, di prendere un momento e renderlo eterno” sono le parole della coppia. E proprio Marco Fantini ha spiegato così la sua passione per la fotografia: “È in gioco, qui, la capacità di saper catturare un dettaglio. Mi piace l’idea di poter immortalare qualcosa che di primo acchito possa passare inosservato, per rivelarsi poi, ad uno sguardo più attento, come il soggetto perfetto per uno scatto”. E, guarda caso, proprio una foto, di Beatrice bambina, sta suscitando tanto interesse in questo momento.

Bufera su Beatrice Valli, le parole dell’influencer alzano un polverone. E lei costretta a cancellare tutto