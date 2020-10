Selvaggia Lucarelli è nota per il suo stile sarcastico e senza peli sulla lingua. Stavolta l’obiettivo della sua dura critica è Federico Fashion Style, all’anagrafe Federico Lauri, noto per essere uno degli hair stylist più noti in Italia e non solo. Federico è riuscito, dopo anni di gavetta e sacrifici, a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel mondo dello spettacolo, essendo riuscito ad avere tra le proprie mani le chiome di numerose star.

Noto per la sua grande professionalità Federico Fashion Style ha ottenuto negli ultimi tempi anche un notevole successo mediatico. Ha esordito in tv come ospite de “Il castello delle cerimonie” e nel 2019 è arrivato ad avere un proprio show televisivo, ovvero “Il salone delle meraviglie”. Stavolta, però, il suo comportamento non è passato inosservato e Selvaggia lo ha fulminato con parole di fuoco “Pessimo esempio” e ancora “Gente da evitare come la peste”. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma cosa ha combinato Federico Fashion Style di così grave? Ebbene l’hair stylist aveva postato delle stories in cui appariva con la mascherina messa male. A questo punto, per Selvaggia Lucarelli, che ha intrapreso una vera battaglia contro i personaggi più seguiti che offrono cattivi esempi, non ci è andata per il sottile. “Anche oggi, questo soggetto da 1 milione di follower (di cui mi mandate da mesi video che certificano il pessimo esempio che è) lavora senza mascherina. Il problema però non è manco lui ma voi che ci andate” le parole della giornalista. (Continua a leggere dopo la foto)















Un attacco durissimo, concluso da Selvaggia con il colpo di grazia: “Gente così va evitata come la peste. Anzi come il Covid”. La risposta, piccata, di Federico Fashion Style non si è fatta attendere. Dopo aver spiegato che, facendo un programma per Real Time lui in realtà è super controllato, si è difeso così: “Carpire una foto di questo tipo è delazione ed un fatto meschino”. Poi ha aggiunto che sicuramente anche ad una persona attenta come Selvaggia sarà capitato di abbassare la mascherina per qualche secondo. (Continua a leggere dopo la foto)









Ma non è finita. Federico Fashion Style ha infatti infierito, sparando a zero sulla Lucarelli con insinuazioni pesantissime: “Ti invito a venirmi a trovare, ma tu vai solo dove smarchetti e sei pagata… giusto?”. Staremo a vedere se tra i due duellanti ci saranno altri round.

Federico Fashion Style, che figuraccia! Dopo la polemica, la (doppia) gaffe del parrucchiere delle vip non passa in sordina