Prima la grande passione ora il grande freddo. Ivan Gonzalez ed Oriana Marzoli, che si sono conosciuti ed innamorati questa estate prima di entrare nel reality spagnolo La Casa Fuerte, si sono lasciati in diretta tv. I due, lo ricorderete, erano stati protagonisti di un video davvero caliente, con una notte di passione ripresa dalle telecamere, diventato virale. Adesso i due, ospiti del format spagnolo di Uomini e Donne, ovvero Mujeres Y Hombres Y Viceversa, pare che abbiano messo la parola fine sulla loro relazione.

La situazione, però, è tutta in divenire. Infatti Ivan ed Oriana erano apparsi pochi giorni fa su MtMad, piattaforma on line utilizzata dai vip spagnoli per dialogare coi propri fan ed avevano giurato di voler tentare il tutto per tutto per salvare la loro storia. Poi, quando i fan speravano in una svolta positiva, ecco la doccia fredda con accuse choc che i due si sono rivolti a vicenda. In realtà il nuovo confronto doveva servire a fotografare la situazione, consentire ai due di fare luce sui rispettivi stati d'animo. Ed invece è stato un disastro.















Quello che doveva essere l'estremo tentativo per rinsaldare la relazione si è trasformato in un incubo. Oriana ha urlato "Nella tua vita maledetta non tornerai mai con me". Poi la conduttrice del programma ha individuato il motivo principale della crisi, le problematiche nella sfera sessuale. Quindi Oriana ha spiegato: "Non prova mai appetito sessuale con me. Non fa nulla, perché non gli va di farlo con me. Tutto lo disgusta di me! Abbiamo fatto del buon se*so solo il primo mese. Poi abbiamo perso tempo!".















Evidentemente la mancanza di appetito sessuale è solo uno degli aspetti evidenziati da Oriana, che ne nasconde altri. "Io ti ho dato tanto – la straziante dichiarazione della venezuelana – È molto dura dormire accanto ad una persona e chiederle se davvero ti vuole, perché non ti dà affetto né ti tocca". Dichiarazioni che hanno spinto Ivan a replicare: "Quando stai tutto il giorno a litigare, a me non viene voglia. Mi dispiace. Ti amo da impazzire, ma non ce la faccio più. Ho 28 anni e quello che voglio è una relazione stabile, non questo".









Ma la situazione non è rientrata, anzi. Oriana ha ‘sferrato’ l’attacco finale, insinuando che Ivan non sia attratto dalle donne. “Ci manca poco che vada a cercare un altro uomo dato che sono due settimane senza fare nulla. Prima mi lamentavo che duravi poco tempo, invece ora nemmeno quello. Si nota quando è forzato e che lo fai per dovere”. Parole che si commentano da sole e che mettono definitivamente il punto su una storia che, proprio sotto la sfera sessuale, sembrava inattaccabile.

