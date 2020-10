Confessione commovente dell’attore Raoul Bova, che ha confidato di aver attraversato un periodo durissimo a causa di un dolore troppo forte da sopportare. La morte dei suoi genitori lo ha scosso profondamente, anche perché li ha persi a distanza di poco tempo l’uno dall’altro. Il suo papà è scomparso nel gennaio del 2018, poi a novembre dell’anno successivo è deceduta anche sua madre. L’uomo ha deciso di scrivere un libro, ‘Le regole dell’acqua’, dove si espone a 360 gradi.

Ma qualche dichiarazione importante l'ha rilasciata anche a 'Tv Sorrisi e Canzoni', infatti è stato qui che ha confessato di aver sofferto maledettamente: "Bisogna essere se stessi, non fare le cose per compiacere gli altri. Oggi mi ha aiutato molto tornare a nuotare, dopo un periodo difficile in cui avevo perso mamma e papà a distanza di un anno e mezzo, e il lavoro non andava troppo bene perché stavo male. Mi ero rotto una gamba e tra cure e fermo forzato ero ingrassato di 20 chili".















Raoul ha continuato: "Ora mi alleno tutti i giorni, vado a nuotare alle 5 del mattino e alle 7 sono sul set felice e pieno di energia". Successivamente ha rivelato di essere pronto a dare vita ad altre opere: "Ormai ci ho preso gusto a scrivere e ho già messo giù una traccia". Le sue condizioni psicofisiche sono assolutamente migliorate: "Sì, ora sto bene e mi sono ritrovato. Sono sempre in piacevole compagnia dei miei genitori. Accettare con il sorriso quello che arriva nella vita…".















L'attore ha detto ancora: "Comportarsi così, nel bene e nel male, è la cosa più importante. Futuro? Andare in giro a promuovere il libro perché contiene messaggi importanti. Poi uscirà la serie 'Buongiorno mamma' e a quel punto sarò pronto a buttare giù un film tratto da questo libro". Nonostante abbia vissuto momenti da dimenticare, Bova è stato in grado di reagire prontamente alle avversità e di mettersi alle spalle le situazioni spiacevoli. Ha quindi raggiunto la luce in fondo al tunnel.









Qualche mese fa Raoul Bova ha mostrato per la prima volta suo nipote Mattia sui social, figlio della sorella Tiziana. Visto il fisico non è escluso che Mattia possa intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo. Una scelta fatta anche da un’altra componente della famiglia Bova, ovvero Beatrice Faenza, figlia dell’altra sorella di Raoul, Daniela Bova.

