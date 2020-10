Sono ormai mesi, anzi anni, che si rincorrono tantissime voci sulla vita privata di Barbara D’Urso. Spesso e volentieri c’è chi mette in giro alcune voci su possibili nuove fiamme della regina di Mediaset, ma non ci sono mai state conferme ufficiali da parte della diretta interessata. E Barbarella ha deciso stavolta di zittire una volta per tutte le indiscrezioni, postando una foto emblematica che certifica l’unico amore della sua vita. Lo scatto, dolcissimo, è subito diventato virale.

Barbarella si è stancata di ascoltare questi rumors che non corrispondono alla verità e allora ha voluto stoppare, spera definitivamente, queste notizie con un’immagine postata sul suo profilo Instagram. La sua è quindi diventata una dedica bellissima ai suoi due figli Giammauro ed Emanuele. Ha pescato dal cassetto dell’amarcord un’istantanea di lei da giovane con i suoi due amori al suo fianco. E, nemmeno a dirlo, i follower si sono uniti scrivendole una marea di complimenti. (Continua dopo la foto)















Nella didascalia a corredo della meravigliosa ed emozionante foto, la conduttrice televisiva ha scritto: “L’unico vero amore. Punto!”. Ed ha aggiunto gli hashtag #gliamoridellamiavita, #persempre, #viamo, #nostalgia, #colcuore. Oltre 26.800 i mi piace collezionati dalla donna, che ha potuto leggere anche messaggi di questo tenore: “Bellissima foto Barbara”, “La mamma è sempre la mamma, complimenti”, “Sei una grande madre”, “I figli, l’unica ragione di vita”, “Che bello scatto”. (Continua dopo la foto)















Ma non è finita qui perché gli instancabili seguaci della presentatrice di Canale 5 hanno ancora riportato altre frasi, sempre positive: “Sì, è proprio vero. Nessun amore può sostituire quello per i figli”, “Meravigliosi”, “I figli sono la gioia di vivere”, “Siete stupendi”, “Una brava e bella mamma”. Per una volta quindi l’ascia da guerra è stata abbassata anche dagli hater, che non potevano insultare pesantemente la D’Urso anche in questa circostanza. Il suo post è stato un successo. (Continua dopo la foto)









Nelle scorse ore Barbarella è stata attaccata dalla giornalista Selvaggia Lucarelli: “Barbara D’Urso ha ospitato: Fabrizio Corona ai domiciliari che in uno stato visibilmente alterato metteva in piazza particolari tra lo squallido e il delicato delle condizioni psicologiche di suo figlio. Iconize, noto perché si è dato un surgelato in faccia per fingere un’aggressione omofoba e fare un po’ di like. Fausto Leali cacciato dal GF per epiteti razzisti. Stendo veli pietosi”.

