“Sono nati!”. Francesco Totti e Ilary Blasi festeggiano: l’annuncio poco fa

Splendida notizia per una delle coppie vip più amate in Italia: Francesco Totti e Ilary Blasi. Marito e moglie hanno infatti potuto veder nascere i loro “nipotini”, ovviamente non umani. La gatta Donna Paola ha infatti dato alla luce alcuni cuccioli per la gioia della conduttrice televisiva e dell’ex campione della Roma. Già recentemente era stata Ilary ad annunciare la gravidanza del felino, ora si è invece concretizzato il parto. E non sono mancate le sorprese, come testimoniato dalla donna.

Infatti, durante le sue storie Instagram mostrate ai suoi follower, la presentatrice ha puntato l’attenzione su un dettaglio davvero molto interessante su uno dei cuccioli. Come si può vedere, la gatta di Totti e della Blasi non ha alcun pelo sul proprio corpo, invece il primo cucciolo che è uscito dalla pancia della madre ha i peli. Ed è successa la stessa identica cosa anche con gli altri cinque cuccioli. Una vera e propria sorpresa, che ha reso l’intera famiglia molto felice, anzi, al settimo cielo. (Continua dopo la foto)

















Come spiegato in un’altra story da Ilary, il fatto che i piccoli gatti siano nati col pelo è per merito del papà. Infatti, la donna ha scritto: “Sì, è stato lui”, inquadrando il padre dei cuccioli. Praticamente tutti hanno il doppio colore sul proprio corpo: per metà sono bianchi e per l’altra metà neri. Poi c’è stato un ultimo siparietto, che ha visto come protagonista anche l’ex calciatore giallorosso. Un momento di grande divertimento, che ha reso felici tutti i follower della coppia. (Continua dopo la foto)















Riferendosi a Francesco Totti, Ilary Blasi ha detto: “Hai visto? Ti ha ascoltato, te ne ha fatti sei, tu ne volevi cinque”. Intanto, a fine settembre la donna si era mostrata con un look diverso. Se fino a qualche tempo fa a contraddistinguerla erano dei riflessi castano chiaro, ora la bella Ilary ha i capelli molto più biondi del solito e con delle sfumature ossigenate. Ha mantenuto invariate sia le radici scure sia il taglio extra long, ma ha aggiunto delle schiariture che la illuminano. (Continua dopo la foto)









Qualche giorno fa Ilary aveva scritto: “Sala parto pronta”. Si sa, poco più di un anno fa, è arrivata in casa Totti – Blasi una gatta, chiamata Donna Paola. Ed era pronta a diventare mamma. Storie Instagram si susseguono da un po’, tra ecografie e giaciglio pronto. E Ilary Blasi aveva mostrato il bel pancino di Donna Paola, che adesso, come detto, ha partorito ufficialmente.