“Come quella più famosa”. Alessia Marcuzzi, non una ma due case. L’ultimo acquisto è da vera star

Alessia Marcuzzi, non una ma due case. La conduttrice sembra amare anche l’Inghilterra. Infatti tra un selfie e una foto di famiglia rese pubbliche sul profilo di Instagram un occhio pronto a cogliere anche il più piccolo dettaglio riesce a risalire non solo ai gusti della conduttrice. Non solo a Roma, ma anche a Londra, Alessia Marcuzzi non si fa mancare davvero nulla. Con una curiosità imperdibile.

Luce, grandi stanze e colori, questo i tre elementi che non possono mancare all'arredamento di casa Marcuzzi. La residenza a Roma appare decisamente elegante e ricca di colori vivaci, esattamente come chiunque descriverebbe la padrona di casa. Ma non è la sola 'umile' dimora, la conduttrice è proprietaria di un'altra deliziosa casa collocata in una zona di Londra ben precisa.

















Sembra che la Marcuzzi non abbia scelto a caso. Per gli amanti delle pellicole ironiche e sofisticate con la splendida Julia Roberts come protagonista, sicuramente imperdibile il romantico Notting Hill. La maggior parte delle scene sono state girate a South Kensington, una zona molto bella e prestigiosa della capitale inglese, che ha conquistato il cuore anche di Alessia Marcuzzi.















Uno stile legante, minimal e con elementi di design all'avanguardia, Alessia Marcuzzi ha deciso di portare vivacità anche nel grigiore del quartiere londinese, sicuramente elegante e riservato solo per pochi, che avrebbe la fortuna di vedere passeggiare la splendida conduttrice proprio come era solita fare Julia Roberts nei panni della giovane innamorata a volte un po' confusa.









Alessia Marcuzzi si reca a Londra durante le vacanze e magari, perché no, quando ha voglia di fare un bel po’ di shopping per il centro città. Ma per il momento è bene frenare gli istinti e vestirsi di prudenza. Scampata al Covid Alessia ha fatto appello al senso civico e di responsabilità dei suoi follower: “Manteniamo alta l’attenzione e indossiamo sempre le mascherine rispettando le indicazioni che ci danno gli esperti”.

