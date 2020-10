Charlène di Monaco sta facendo impazzire tutti sui social network. Tutto merito di uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, nel quale sono ripresi i suoi due figli. I due bellissimi gemellini Jacques e Gabriella sono molto amati dal popolo e adesso la loro mamma li ha voluti mostrare nuovamente per far vedere quanto siano cresciuti. I due bambini compiranno sei anni a dicembre e in tanti si chiedevano come fossero diventati, visto che gli utenti non li vedevano da un bel po’.

E la foto in questione è diventata più che virale in poche ore, con like e commenti giunti da ogni parte del pianeta. A proposito dei figli, la donna si era lasciata andare a qualche dichiarazione amorevole proprio nel recente passato: “Condividono tra loro un indescrivibile legame di incredibile affetto e dolcezza. Parlano tra loro tutto il tempo e, come tutti i bambini, a volte possono essere un po’ bruschi, un po’ difficili anche nei loro scambi, ma si sostengono a vicenda incondizionatamente”. (Continua dopo la foto)

















Poi aveva detto ancora: “Sicuramente è molto estenuante, ma anche molto stimolante crescerli. Li apprezzo perché sanno adattarsi in tutte le situazioni ed hanno una grande forza, quella che permette loro di dire quello che pensano e sentono, in qualsiasi circostanza”. Suo marito Alberto di Monaco li accompagna a scuola, ma il lavoro duro lo deve poi svolgere lei al rientro dalle attività didattiche: “Quando tornano a casa inizia il mio lavoro e continua fino al giorno successivo”. (Continua dopo la foto)















La meravigliosa Charlène aveva infine commentato: “Di solito le serate sono molto movimentate. Fanno a gara per chi dormirà con la mamma, perché adorano arrampicarsi nel nostro letto”. Tornando all’istantanea postata su Instagram, si vedono Jacques e Gabriella ormai cresciuti moltissimo. Nell’immagine c’è tutta la loro unione, infatti oltre ad essere molto belli dal punto di vista estetico, si tengono abbracciati e sono più che sorridenti. Un post decisamente super emozionante. Lui con la giacca, lei con la pelliccia. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram ❤️ Un post condiviso da HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene) in data: 17 Ott 2020 alle ore 11:30 PDT

Poco più di un mese fa la moglie di Alberto di Monaco si era presentata con frangetta sbarazzina, caschetto, completo bianco con chiodo di pelle giallo. E mascherina d’ordinanza, con la scritta curiosa “Why so serious?”, ovvero perché così seria, a un evento ufficiale speciale, la prima tappa del Tour De France a Nizza, stupendo tutti con questo nuovo look. Una ventata di novità.

Nek, foto rarissima di “un giorno meraviglioso”. Soprattutto per la figlia Beatrice: eccoli insieme