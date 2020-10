“Più della mia vita”. Anna Tatangelo presenta il figlio Andrea. Ormai è un ometto

Si sa, un figlio ti cambia la vita. La regola vale per tutti, anche per chi vive nel mondo dello spettacolo. Ed Anna Tatangelo non fa eccezioni. Proprio recentemente, insieme all’ex compagno Gigi D’Alessio, Anna ha festeggiato la prima comunione del figlio Andrea e, ovviamente, non sono mancate foto e messaggi d’amore per l’unico figlio della coppia. “Ti amo più della mia vita” ha scritto la cantante di Sora sul proprio profilo Instagram, pubblicando scatti inediti di Andrea in completo scuro e cravatta.

Non sono molto numerose le foto di Andrea sui social, anzi, Anna è sempre stata molto protettiva nei suoi confronti, forse temendo anche l’eccesso di attenzioni dello showbiz. E non è un caso che la foto in cui abbraccia il piccolo ometto sia corredata da un messaggio che è anche un monito: “Esiste Instagram , esistono i palcoscenici , i giornali , esiste chi parla e non mi conosce … poi esiste la real Life , esisti tu”. (Continua a leggere dopo la foto)

















È stata una giornata speciale per Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio ed il loro Andrea, reso possibile grazie ai tamponi a cui si sono sottoposti e risultati negativi: ciò ha permesso di partecipare alla festa per la comunione. La maternità porta con sé tante responsabilità, ma evidentemente per Anna la nuova condizione è prima di tutto un bene: “Mi hai reso e mi rendi una persona migliore – ha scritto ancora Anna nel suo post su Instagram – una mamma che non ha paura di stare spesso in silenzio perché ha paura di farti male di riflesso”. (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo aver ufficializzato a marzo la separazione con Gigi D’Alessio la vita di Anna sembrava destinata ad un altro periodo difficile. In realtà le parole rivolte ad Andrea svelano una persona in pace con sé stessa e con gli altri: “Oggi è un giorno importante, oggi ti guardo e vedo un ometto crescere, un ometto a cui sono grata, perché mi ha cambiato la vita. Me la riempi di coccole, di sorrisi e sai calmarmi anche quando a volte penso di sbottare, riesci col tuo sguardo a fermarmi e a farmi riflettere”. (Continua a leggere dopo la foto)









Quello di Anna è un messaggio solare, pieno di amore e speranza: “Posso solo dirti che mamma per te ci sarà sempre e che farò sempre di tutto per vederti sorridere e per sorridere insieme a te. Ti amo più della mia vita”. E non manca anche un messaggio per l’ormai ex compagno, Gigi D’Alessio: “È un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me”.

“Finalmente lo posso dire!”. Anna Tatangelo scoppia di felicità: l’annuncio ufficiale