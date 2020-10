L’ha nominata in trasmissione e da lì in poi sul web è esplosa la curiosità di tutti gli utenti. Mara Venier, durante la sua consueta ‘Domenica In’, ha deciso di fare riferimento a sua nipote Irene. Dopo aver saputo chi fosse, in rete hanno tutti cercato il suo nome e le foto della giovane stanno diventando virali. Lei ha 21 anni e si può notare un’incredibile somiglianza con la zia. La bellezza della ragazza è incredibile. Ma andiamo a vedere più da vicino chi è questa misteriosa 21enne.

Irene non fa parte del mondo dello spettacolo, infatti non ha mai avuto esperienze in questo campo. Si sa che ha un carattere estremamente riservato e dunque ama particolarmente la privacy. Lei è figlia di Roberta Povoleri, ovvero la sorella di Mara. Le caratteristiche estetiche di Irene sono davvero molto interessanti. Non a caso la sua popolarità virtuale sta crescendo sempre più e probabilmente nei prossimi giorni riuscirà ad ottenere altri migliaia di follower che la riempiranno di like. (Continua dopo la foto)

















Dal punto di vista estetico dunque ha dei bellissimi capelli biondi e degli occhi azzurri perfetti. Ha in particolare due passioni molto importanti, infatti adora gli animali e ama fare viaggi. Andando a scorrere le sue storie pubblicate sul noto social network, si possono infatti vedere i suoi viaggi in tutto il mondo. Ha infatti visitato la Galleria Doria Pamphili nella capitale Roma, il Castello Miramare in Friuli ed è anche stata nella città di Los Angeles e in alcune località della Grecia. (Continua dopo la foto)















Possiede un meraviglioso cane, un jack russel, che appare molte volte durante le sue attività Instagram. Ricordiamo che a livello privato, Mara Venier è sposata con Nicola Carraro ed ha concepito due figli: Paolo Capponi ed Elisabetta Ferracini. Ha inoltre due nipoti, infatti è nonna di Giulio, che ha 18 anni, e del piccolo Claudio, che ne ha 3. Ma adesso è la nipote Irene di 21 anni a catturare l’attenzione maggiore. E chissà se prima o poi la vedremo apparire anche in televisione. (Continua dopo la foto)









Nelle ultime ore Mara Venier è stata colpita da un lutto. Lei ha riservato un saluto speciale al suo grande amico Gianni Dei, attore caratterista nato nel ’40. Dei non stava tanto bene già da un po’, e Mara Venier lo ha invitato a rimettersi presto. Ma non è andata come si sarebbe sperato, quello di oggi è stato un risveglio diverso e nettamente doloroso per la conduttruce: è morto Gianni Dei. A darne la notizia mediante i social è stata lei stessa.

“È morto, ho il cuore spezzato”. Il dolore di Mara Venier: “Come farò senza di te?”