“Ha avuto una storia con me. Tanti rapporti completi”. La notizia non sarebbe sconvolgente se non fosse per i suoi protagonisti. Il noto agente dello spettacolo Lele Mora ha fatto una rivelazione choc proprio a pochi giorni dall’inizio delle riprese per una nuova serie Netflix dedicata alla vita di personaggi famosi. Non sappiamo se si tratti di una trovata pubblicitaria, ma di certo a Mora non mancano né l’originalità né l’intraprendenza.

“Avevo scritto un libro sulla mia vita” ha dichiarato recentemente Mora. “Era pronto per essere pubblicato, racconta tutti i miei quarant’ anni di carriera come agente. La mia storia, ricca di colpi di scena, è diventata interessante anche per una casa di produzione come Netflix”. E proprio il colosso di contenuti a pagamento avrebbe richiesto il libro all’agente, il quale però si sarebbe rifiutato. “Vi mando delle bobine in cui ascoltare una voce narrante che racconta tutti gli episodi, gli intrecci della mia vita” la proposta di Mora e alla fine Netflix ha accettato. (Continua a leggere dopo la foto)















Di fronte al rifiuto di consegnare il libro sulla propria vita Netflix ha convinto Lele Mora così: “Compriamo noi il libro, che però non uscirà. Ne faremo una fiction”. Si attendono ora ben cinque stagioni di questa serie e l’attore che vestirà i panni di Mora adulto sarà nientemeno che Anthony Hopkins, Oscar nel ’92 per la sua magistrale interpretazione in “Il silenzio degli innocenti”. Tra i molti personaggi famosi che potremo vedere nella serie c’è anche Eva Grimaldi, di cui ora si parla in quanto finta fidanzata di Gabriel Garko che ha da poco rivelato la sua omosessualità. (Continua a leggere dopo la foto)















“Eva e Garko si son voluti molto bene” fa sapere adesso Lele Mora che subito dopo aggiunge: “Ma non hanno avuto un rapporto completo. Eva però ha avuto tanti rapporti completi con me. Abbiamo avuto una vera storia, magari non d’amore, ma siamo stati insieme per un annetto. Imma ha detto che non ne sapeva niente, ma è così”. Imma è la moglie di Eva Gimaldi, si tratta di Imma Battaglia, storica attivista Lgbt. (Continua a leggere dopo la foto)









Tornando a parlare della serie Netflix non mancherà la storia di Fabrizio Corona, nome a cui Lele Mora è molto legato non solo dal punto di vista professionale. L’attore che interpreterà il personaggio di Corona dovrebbe essere Michele Morrone, diventato un sex symbol a livello mondiale grazie al film erotico polacco “365 giorni” distribuito proprio da Netflix.

