Bianca Berlinguer è sicuramente una delle figure dell’informazione più importanti degli ultimi anni. Giornalista, conduttrice, ex direttrice del Tg3 e padrona di casa del talk show Cartabianca, Bianca, che è nata a Roma il 9 dicembre 198, ha anche un nome di spicco per la storia della politica italiana perché figlia di Enrico Berlinguer, leader del Partito Comunista Italiano.

Anche la conduttrice ha una figlia, di cui però si hanno molte meno dettagli. Questo perché nonostante sia un volto televisivo molto noto, è sempre stata una persona molto riservata riguardo la sua vita privata. Bianca Berlinguer è sposata con Luigi Manconi da cui ha avuto Giulia. Classe 1988, Giulia Manconi assomiglia tantissimo alla sua celebre mamma, ma ha sempre vissuto lontano dai riflettori. (Continua dopo la foto)















Qualche tempo fa, la giornalista e conduttrice, ospite di Vieni da Me, aveva parlato del suo legame con la figlia: “Mi pento di averne fatto una sola – aveva confessato a Caterina Balivo – Io mi sono fermata a una, sbagliando. Se tornassi indietro sicuramente farei il secondo. Non dico più di due, ma al secondo ci arriverei”. Nel corso dell’intervista aveva anche spiegato di essere diventata mamma nel momento giusto. (Continua dopo la foto)















“Fino a una certa età non ho desiderato di diventare mamma, quando ho avuto Giulia avevo 37 anni . […] Ho avuto mia figlia quando l’ho desiderata”, ha continuato Bianca. La figlia Giulia è legatissima a entrambi i genitori, è stata paparazzata diverse volte ad alcuni eventi in loro compagnia. Se sua madre non ha bisogno di presentazioni, anche suo padre non è uno sconosciuto: è un noto politologo e un sociologo. (Continua dopo le foto)











Ma ciò nonostante Giulia Manconi non sembra molto interessata alla fama dei genitori. Lo ha rivelato sempre a Vieni da me Bianca Berlinguer, secondo cui la figlia non avrebbe mai espresso la volontà di seguire le sue orme: “Non gliene importa assolutamente niente. Sono più io che le racconto qualcosa, oppure lei mi chiede di cose che legge sul web, più che vedermi in tv”. Forse non seguirà la sua strada, ma la somiglianza mamma e figlia però è innegabile.

Mara Venier, bingo! Questo sì che è un vero colpaccio per la signora della domenica