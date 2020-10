“Se n’è andato e lo ha convinto lei”. Belen Rodriguez e Antonino: la clamorosa soffiata

Quello che inizialmente pareva essere solo un flirt è ormai diventato un vero e proprio fidanzamento. Stiamo parlando di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, 25 anni, che proprio un mese fa ha dedicato il suo primo post alla showgirl argentine. Lo ha fatto su Instagram dove ha condiviso un breve video in bianco e nero in cui si vede l’argentina sui tetti del suo palazzo.

A corredare la clip una sola parola per definire la showgirl: “muneca”, ovvero “bambola”. “Me gusta como vos me ves”, “mi piace come mi vedi”, è il suo commento. Se qualcuno aveva ancora dei dubbi sull’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese, un paio di settimane fa è arrivata la prova definitiva. Il bacio, che la bella 36enne ha condiviso sul social, anche se ha fatto vedere solo la loro ombra riflessa su un muro illuminato da un lampione. (Continua a leggere dopo la foto)















Parrucchiere molto apprezzato, parte integrante del team Aldo Coppola del salone di Via Garibaldi, quello diretto da Mauro Situra, Spinalbese finora ha tenuto il suo privato lontano dai riflettori. Della sua vita privata si sa pochissimo, a parte che pare abbia avuto una lunga storia d’amore, ormai arrivata ai titoli di coda, con una ragazza di nome Chiara Maria Mannarino. (Continua a leggere dopo la foto)















In queste ore, dalle pagine di Giornalettismo, il giornalista Gabriele Parpiglia ha lanciato un succoso gossip sulla coppia. “Succede che il suo compagno Antonino Spinalbese, hair stylist presso uno dei centri più celebri di Milano, da qualche giorno, anzi settimana, non sia più presente nel salone di bellezza. In molti tra i social – naviganti – scrive il giornalista – si sono chiesti che fine avesse fatto il bell’Antonio, che faceva impazzire le sue clienti con classe ed educazione e non sono mancati (come sempre) i commenti negativi di chi ha scritto: ‘Si, è licenziato perché mantenuto da Belen'”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Solo Giornalettismo vi racconta la verità su questo nuovo capitolo che lega Belen al suo nuovo fidanzato”, scrive ancora Parpiglia rivelando la decisione del fidanzato di Belen di lasciare il lavoro. E pare sia stata proprio la showgirl argentina a convincere Antonino a lasciare il salone (prendendo però un periodo di aspettativa non retribuita come da legge) per dedicarsi cuore e anima alla sua grande passione, la fotografia.

“Renditene conto!”. Elisabetta Gregoraci, l’attacco del conduttore arriva fuori dalla casa