“Pronto a sacrificare la mia vita”. Fabrizio Corona, l’appello choc corre sui social

Nella giornata del 15 ottobre Fabrizio Corona ha dovuto apprendere una brutta notizia: deve rifare 9 mesi di detenzione che aveva scontato nel 2018 in affidamento terapeutico. Questa sentenza del Tribunale di Sorveglianza di Milano lo ha colpito duramente e stavolta l’ex re dei paparazzi è arrabbiato e allo stesso tempo stanco per tutto quello che ha dovuto passare. Le sue ultime parole utilizzate sui social network stanno comunque facendo preoccupare non poco i fan.

Leggendo le sue frasi, Corona sarebbe pronto a tutto stavolta e avrebbe quindi paventato anche la possibilità di un estremo gesto. Avrebbe praticamente minacciato anche di togliersi la vita: "Violazione dei principi di giustizia. Per l'ennesima volta. Ora Basta! Basta! Ormai è una vita che subisco ingiustizie. Pronto a tutto, anche a sacrificare la mia vita. Giuro, non sono mai stato così". Considerazioni molto forti, che stanno agitando i suoi follower, che sperano possa tranquillizzarsi.















A parlare è stato anche il legale difensore di Fabrizio, Ivano Chiesa, che ha dunque commentato in questo modo il triste verdetto: "Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato che Fabrizio ha fatto 9 mesi in affido per niente perché sono stati revocati con effetto retroattivo. Sono senza parole e anche incaz…o nero perché la sentenza si basa su un errore giuridico marchiano, grossolano. Tornano in mezzo le violazioni. Il Tribunale di Sorveglianza ha smentito se stesso…".















L'avvocato ha aggiunto: "Prima il Tribunale di Sorveglianza dice che non erano importanti, ora dice che lo sono, ma non era questo il tema su cui decidere. Fabrizio è senza parole. Tornerò in Cassazione per la terza volta. In 35 anni non mi era mai capitato". Sempre sul suo profilo Instagram, Corona ha anche postato un suo scatto che fa riferimento alle immagini dei detenuti. Ha inoltre scritto la seguente didascalia: "Carcere a vita per uno dei più grandi criminali italiani".