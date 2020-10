Il 15 ottobre sarà ricordato come uno dei giorni più tristi per la campionessa di nuoto Federica Pellegrini. La scoperta della positività al coronavirus l’ha mandata nello sconforto più totale, non a caso ha pianto non poco e il suo stato d’animo è risultato ben visibile anche durante le Instagram stories. Adesso però, a qualche ora di distanza dalla tristezza più assoluta, la sportiva italiana è parsa più serena ed ha raccontato quali siano le sue attuali condizioni di salute.

Anche stavolta ha affidato il suo pensiero al noto social network e alle consuete storie. Nei video apparsi online, la Pellegrini ha iniziato così il suo intervento: “Oggi mi sono svegliata alle sette con un fortissimo mal di testa, soprattutto all’altezza della nuca. Avevo 37,8 di febbre. Ho preso la Tachipirina e mi sono riaddormentata. Poi mi sono svegliata con zero febbre”. Federica ha ammesso di sentirsi sicuramente meglio, anche se è comparso nelle ultime ore un nuovo sintomo della malattia. (Continua dopo la foto)















Alcune sensazioni fastidiose stanno scomparendo, anche se restano dei problemi fisici: “Oggi comincio ad avere molto meno mal di gola, però ho iniziato a tossire. Anche i dolori muscolari stanno cominciando ad andare via. L’unica cosa positiva è che, siccome i miei cani capiscono che c’è qualcosa che non va, mi stanno incollati tutto il giorno”. I suoi fan sono ovviamente stati rincuorati da questo stato d’animo della Pellegrini, visto che ieri il suo umore era decisamente sotto i tacchi. (Continua dopo la foto)















Questo l’annuncio precedente che aveva fatto preoccupare tutti: “o appena ricevuto la brutta notizia: oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l’esito è positivo. Sono positiva al Covid. Ho sentito forti dolori, mi è venuto mal di gola durante la sessione di allenamento di ieri. Sono tornata a casa e mi sono sottoposta al test e l’esito è positivo. Mi spiace un sacco perché lunedì sarei dovuta partire per Budapest, cominciando a gareggiare. Cosa che avevo bisogno e voglia di fare, ma non sarà così”. (Continua dopo la foto)









Poi Federica aveva affermato ancora: “Mi spiace davvero tanto per tutto, per me perché avevo iniziato l’anno al meglio. Mi stavo allenando bene, non vedevo l’ora di ricominciare una stagione normale, nella normalità delle gare e nella normalità di tutto e invece ci rifermiamo di nuovo. Non so se ridere o piangere anche se si può vedere ho pianto fino ad adesso”.

GF Vip, le lacrime di Francesco Oppini. E mamma Alba Parietti spiega tutto