“Sono positiva al Covid”. Federica Pellegrini lo annuncia sui social. La stella del nuoto è affranta

Poco dopo la comunicazione di Valentino Rossi, anche la nuotatrice Federica Pellegrini ha annunciato di essere risultata positiva al coronavirus. La stella dello sport italiano è apparsa in lacrime su Instagram, dove ha raccontato a tutti i suoi follower la triste notizia. Le sue parole fanno comprendere il suo stato d’animo: “Ho appena ricevuto la brutta notizia: oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l’esito è positivo. Sono positiva al Covid”. Poi nelle stories ha aggiunto altro.

La sportiva ha proseguito, dicendo: "Ho sentito forti dolori, mi è venuto mal di gola durante la sessione di allenamento di ieri. Sono tornata a casa e mi sono sottoposta al test e l'esito è positivo". Ora la Pellegrini dovrà rimanere almeno 10 giorni in quarantena, in attesa di fare un altro tampone: "Mi spiace un sacco perché lunedì sarei dovuta partire per Budapest, cominciando a gareggiare. Cosa che avevo bisogno e voglia di fare. Ovviamente adesso non sarà purtroppo più così".















Poi Federica ha affermato ancora: "Mi spiace davvero tanto per tutto, per me perché avevo iniziato l'anno al meglio. Mi stavo allenando bene, non vedevo l'ora di ricominciare una stagione normale, nella normalità delle gare e nella normalità di tutto e invece ci rifermiamo di nuovo. Non so se ridere o piangere anche se si può vedere ho pianto fino ad adesso. Adesso cercherò di prendere il lato positivo della cosa, anche se per adesso mi sfugge. E ora iniziano i 10 giorni di quarantena a casa".















Questo l'annuncio invece di Valentino Rossi: "Purtroppo questa mattina mi sono svegliato e non mi sentivo bene. Mi sentivo particolarmente debole e avevo una leggera febbre, quindi ho chiamato subito il medico che mi ha fatto due test. Il risultato del 'test rapido Pcr' è stato negativo, proprio come il test che avevo già fatto martedì. Ma il secondo, di cui mi è stato inviato il risultato alle 16 di questo pomeriggio, è stato purtroppo positivo. Sono chiaramente molto deluso per il fatto che dovrò saltare la gara di Aragon".









Rossi ha detto ancora: “Mi piacerebbe essere ottimista e fiducioso, ma mi aspetto che il secondo round ad Aragon sia un ‘no go’ anche per me…Sono triste e arrabbiato perché ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo e anche se il test che ho fatto martedì è stato negativo, mi sono isolato già dal mio arrivo a Le Mans”.

“Positivo al coronavirus”. Valentino Rossi lo annuncia sui social. Le condizioni del campione