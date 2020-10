“Sono stata aggredita!”. Paura per Giulia De Lellis: il racconto choc dell’influencer

Brutta disavventura vissuta dall’influencer Giulia De Lellis. Alcuni giorni fa erano circolate diverse voci su una presunta aggressione da lei subita e a distanza di un po’ di tempo, la ragazza ha voluto fare chiarezza sull’episodio. Ha confermato di aver subito questa aggressione. In particolare, si è trattato di un tentativo di scippo verificatosi in Lombardia, mentre camminava per le strade di Milano. Fortunatamente non ha avuto conseguenze serie e nessun danno economico.

Infatti, il malvivente non è riuscito ad impossessarsi di nulla di proprietà dell'ex gieffina. Ma c'è un altro dettaglio di questa vicenda che ha colpito tutti negativamente. Pare che nessuna persona presente al momento dell'atto criminale le abbia fornito aiuto. Ciò che ha raccontato Giulia è molto significativo, infatti ha anche spiegato le ragioni per le quali aveva preferito tacere su questa vicenda. Ma visto che i rumors erano sempre più forti, è stata costretta a intervenire.















La De Lellis ha inizialmente ammesso che i fatti sono realmente accaduti: "Di questa aggressione purtroppo è vero, circa due settimane fa a Milano. Fortunatamente sto benissimo, tranquilli perché non sono riusciti a farmi del male". Sul fatto che i passanti abbiano preferito non aiutarla e abbiano deciso solo di scattare alcune fotografie, l'ex protagonista di 'Uomini e Donne' ha smentito categoricamente. Ha precisato che non tutto ciò che viene detto è davvero reale.















Poi ha rivelato perché è rimasta in silenzio in questi 15 giorni: "Non voglio alimentare questi mostri, mi sta tutelando chi di dovere". Dunque, avrebbe voluto che non uscisse fuori questa storia spiacevole, ma purtroppo è successo e quindi ha comunque fornito la sua versione dei fatti. Ciò che interessa ai suoi fan è che Giulia stia bene e non abbia avuto problemi dal punto di vista della salute. Resta ugualmente la preoccupazione per una situazione che poteva avere ben altre conseguenze.









Per quanto riguarda il suo problema con l’acne, qualche giorno fa l’influencer aveva detto: “Faccio fatica a guardarmi allo specchio così. Questa mattina mi sono svegliata peggio del solito. Mi sento un po’ giù di morale perché ogni cura sembra fallire…Prima o poi so che troverò la soluzione. Oggi però faccio fatica a guardarmi allo specchio così. E allora non mi trucco. Non mi guardo. Ed esco di casa ben vestita e profumata”.

