“Falla finita”. Massimo Boldi, brutto momento per il comico. Nessuna pietà dai fan per quello che ha fatto

Massimo Boldi è ufficialmente nella bufera. Il noto attore è stato criticato in passato per alcune sue considerazioni sulla pandemia da coronavirus e nelle ultime ore è intervenuto nuovamente sulla questione, scatenando una marea di polemiche. I follower non hanno proprio accettato quel suo modo di giudicare l’emergenza sanitaria e l’hanno attaccato senza alcuna pietà. Sul suo profilo Facebook si è lasciato andare ad un parere molto duro nei confronti dei giornali e della politica.

A proposito del Covid-19 e della situazione creata dalla malattia, Boldi ha affermato: “In tempo di guerra nel nostro Paese la gente si riuniva nelle cantine per sfuggire alla morte. Oggi i Governi con la scusa della pandemia fanno esattamente il contrario. Invochiamo la carica più alta dello Stato per poter eliminare tutte le mele marce, se vogliamo vivere la controtendenza che salverà noi ed i nostri figli. Un paradosso che sta facendo impazzire tutti. Diciamo basta con il terrorismo mediatico”. (Continua dopo la foto)















Ha dunque criticato questo senso di paura che travolge i cittadini, che invece dovrebbero reagire unendosi. Ma i suoi seguaci non gli hanno perdonato questa uscita infelice ed hanno iniziato ad inveire contro di lui: “Ti consiglio di fare un giro negli ospedali, fattelo dire da uno che ci lavora”, “Stai cavalcando l’onda senza la minima idea di quali effetti possano avere i tuoi messaggi”. Ma non è tutto perché gli utenti hanno proseguito ancora, inondandolo di messaggi di critica. (Continua dopo la foto)















Altri hanno infatti aggiunto: “Quindi Massimo, dovremmo riunirci tutti nelle cantine? E con quali evidenze scientifiche funzionerebbe?”, “Con tutto il rispetto, ma secondo me stai sbagliando a fare il complottista e te lo dico da tuo ammiratore. Ti consiglio di stare attento ai complottisti e a personaggi squallidi”, “E dopo Bocelli, Montesano, anche tu finisci nella lista nera. Le dittature, per fortuna, sono ben altra cosa. Vi invito a riaprire qualche libro di storia”, “Sei lontano dalla realtà”. (Continua dopo la foto)













Già nei mesi scorsi Massimo Boldi aveva detto: “I potenti padroni del pianeta hanno dichiarato guerra a se stessi, non importa cosa è accaduto, non basta, vogliono terrorizzare il mondo ancor di più mari, monti, regioni, stati. Il popolo ha paura, teme la fine di un mondo a loro perfetto così come l’hanno conosciuto, non vogliono tapparsi la bocca con mascherine da Pecos Bil”.

“Altri 9 mesi di detenzione”. Brutta notizia per Fabrizio Corona, la decisione del tribunale cambia tutto