“Altri 9 mesi di detenzione”. Brutta notizia per Fabrizio Corona, la decisione del tribunale cambia tutto

Non c’è pace per l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Recentemente Nina Moric ha svelato i contenuti di una telefonata con l’ex, nella quale lui le dice: “Io penso che sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa a prenderti la testa e fracassartela contro un angolo, in modo da uc*iderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo”. Poi è Carlos a intervenire: “Vorrei aprirmi con te, io voglio diventare una persona migliore, venire da te, dimenticare il male”.

E poi sulle presunte minacce del papà, ha detto: “In parte sì, purtroppo, in parte. […] Io voglio stare con te, è questa la verità. Tu sei una persona che mi può aiutare a essere una persona migliore”. Notizia invece di poco fa è che Corona ha nuovamente a che fare con problemi di natura giudiziaria. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha infatti deciso che dovrà scontare nuovamente 9 mesi di condanna che aveva trascorso in passato in affidamento terapeutico, nel 2018. (Continua dopo la foto)















I giudici hanno preso una decisione sulla nota situazione legata a quei 9 mesi, che erano stati revocati a causa di alcune violazioni da lui commesse. Attualmente Corona si trova ai domiciliari. Gli avvocati difensori di Fabrizio potranno comunque presentare ancora un ulteriore ricorso avverso la sentenza. Alcuni giorni fa l’ex marito della Moric si era mostrato abbastanza ottimista e speranzoso, infatti aveva rilasciato alcune dichiarazioni sulla luce in fondo al tunnel che ormai vedeva. (Continua dopo la foto)















Prima dell’udienza, aveva affermato: “Se va bene a dicembre mi mancherebbero da scontare un anno e otto mesi, vedo la libertà a breve”. Invece dovrà aggiungere ancora altri 9 lunghissimi mesi. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha quindi accolto del tutto la richiesta della Procura generale, capitanata dal sostituto procuratore generale Antonio Lamanna. Una vera e propria doccia fredda per l’ex re dei paparazzi, che sicuramente reagirà in qualche modo nelle prossime ore. (Continua dopo la foto)









Nei giorni scorsi si era soffermato nuovamente anche sul suo rapporto con Asia Argento: “La mia storia con Asia Argento non era organizzata, ma è stata strumentalizzata successivamente per rilanciare i personaggi”. Corona ha quindi spostato l’attenzione su quello che avviene oggi, dove i riflettori sono puntati sui social: “Ora i fake non sono più sulle riviste ma sui social”.

“Mio marito Osvaldo…”. E poi sono lacrime: Orietta Berti “crolla” in diretta davanti a Eleonora Daniele