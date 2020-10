Fedez compie 31 anni e Chiara Ferragni lo fa felice: il suo regalo vale un patrimonio

Chiara Ferragni e Fedez diventeranno presto genitori bis. Dopo Leone è in arrivo una femminuccia, come svelato pochi giorni fa su Instagram. Ancora una volta è stato il bimbo a dare il grande annuncio ai follower, anche se il rumor sul fiocco rosa si rincorreva da settimane.

Oltre agli indizi che i fan avevano scovato sul profilo Instagram della bella Chiara, era stato il settimanale Oggi a dare in esclusiva la notizia prima che i Ferragnez rompessero il silenzio. E aveva ragione il magazine: fra qualche mese nascerà una sorellina a Leone. Ma ora un altro giorno da festeggiare in casa, senza ovviamente dimenticare di celebrarlo sui social: il compleanno di Fedez. Giovedì 15 ottobre il rapper spegne infatti 31 candeline. (Continua dopo la foto)















Tra le tante Storie che i due condividono su Instagram anche quelle che mostrano il regalo di Chiara Ferragni per il compleanno del marito. Regalo prezioso e, a giudicare dalla espressione di Fedez. Che ha ricevuto due due oggetti che desiderava da tempo. Si tratta di ‘pupazzi’, o meglio giocattoli in vinile da collezione (e infatti sono numerati) che sono stati acquistati all’asta. (Continua dopo la foto)















Sono stati creati da KAWS, ex illustratore della Disney, all’anagrafe Brian Donnely. Quanto costano questi pupazzi? Una vera fortuna. Chiara non ha badato a spese per il suo uomo e gli ha regalato Astroboy e Pinocchio. Ma andiamo a scoprire i dettagli: la quotazione del primo ‘pupazzo’ va dai 4270 euro per arrivare a sfiorare i 10mila euro. (Continua dopo le foto)











Il secondo invece è ancora più caro. Parte da circa 8500 euro e arriva fino ai 13mila. Chiaro, sono oggetti esclusivi. KAWS, del resto, è uno degli artisti contemporanei più apprezzati della street e della pop art. E infatti è talmente famoso e ammirato che vanta collaborazioni con brand e personaggi del calibro di Nike e Pharrel Williams. Fedez lo adora e ora grazie alla sua Chiara può aggiungere due pezzi alla sua collezione.

GF Vip, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini troppo “bollenti”: censurati nella notte