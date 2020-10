“Ora si può fare”. Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, è successo. Ed è lei a dire tutto

Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia, dopo anni di battaglie, la tregua. Raggiungono un rapporto più civile i due ex coniugi. Battaglie su battaglie in seguito al divorzio, ma fortunatamente il leader de Le Vibrazioni abbassa le difese per amore di Nina e raggiunge la pace con Clizia.

È già accaduto dopo la partecipazione al Grande Fratello quando la Incorvaia ha provato a spiegare che per amore della figlia sarebbe disposta a tutto, anche nei confronti dell'ex marito. Sulle pagine del settimanale Chi ha spiegato che spiegato che aveva deciso di deporre le armi da guerra e raggiungere un rapporto più pacifico con il padre della figlia. con il quale qualche anno fa ha pure partecipato all'adventure game della Rai Pechino Express.















Un momento molto importante per la famiglia che anche se non è più unita ha comunque deciso di festeggiare il compleanno di Nina in un clima meno teso per amore della piccola festeggiata: "La tensione tra me e Francesco si è stemperata. Credo che lui abbia una nuova compagna e spero che sia felice, lo dico dal profondo del mio cuore. Non so se faremo qualcosa a Natale – stare insieme tutti quanti con i rispettivi compagni – ma ora so che si può fare".















Quindi non si esclude la possibilità di risentire parlare di una bella e pacifica riunione di famiglia anche per altri eventi importanti. Pur considerando che ormai nella vita dell'influencer esiste l'amore per Paolo Ciavarro, tanto che sembra arrivato il momento anche per loro di dedicarsi a progetti futuri in grado di contemplare la nascita di un bebè.









Da quando la coppia ha deciso di intraprendere la storia d’amore e dare un senso più concreto a tutto, non è trascorso molto tempo. Solo otto mesi insieme, eppure i due sembrano avere le idee molto chiare. Una relazione che al momento deve anche fare fronte alla distanza, ma che con impegno e costanza darà sicuramente i frutti migliori. La presenza di Paolo nella vita dell’influencer rappresenta un vero dono di cui Clizia è grata ogni giorno. Speriamo che proceda sempre così.

