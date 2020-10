Francesco Totti, è successo ai funerali di papà Enzo. L’ultimo saluto allo “sceriffo”

Francesco Totti e la sua famiglia hanno salutato per l’ultima volta Enzo, il papà dell’ex giallorosso. Si sono svolti i funerali questa mattina alle 10.30 a Roma all’interno della chiesa Beata Vergine Maria del Carmelo di Mostacciano. A causa delle norme anti Covid erano presenti solo 30 persone con i familiari più stretti (assente la moglie Fiorella). Enzo Totti è scomparso lo scorso lunedì all’ospedale a causa del coronavirus. Era ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid ed era in terapia intensiva.

Per lui sono state decisive le patologie croniche pregresse. Qualche anno fa Enzo, era stato infatti colpito da un infarto che lo aveva tenuto lontano dalle trasferte per seguire il figlio Francesco in giro per l'Italia. All'esterno della chiesa circa un centinaio di persone tra amici e tifosi della Roma tra cui Bruno Conti e Vito Scala, passando per una rappresentanza della Roma, la quale ha omaggiato lo "sceriffo" con una corona di fiori.















Presente anche l'ex difensore della Roma (e grande amico di Francesco Totti) Vincent Candela e Guido Nanni, ex preparatore dei portieri del club giallorosso. La funzione è stata molto intima così come ha voluto dalla famiglia Totti (uscita per ultima) ed è durata circa 50 minuti. Poi il feretro è stato portato al cimitero. "Enzo persona straordinaria", ha detto l'attore Enzo Salvi all'uscita dalla Chiesa.















I tifosi, in ogni caso, non lo hanno abbandonato, visto che da ieri in città sono comparsi striscioni di sostegno a lui e saluti al papà. "Buon viaggio papà Enzo", "buon viaggio padre della nostra storia", "ciao Sceriffo", alcuni dei messaggi che Totti ha avuto modo di leggere in vari quartieri della città prima dell'ultimo saluto al suo amato papà.









Enzo è stata figura molto importante per Francesco Totti. Spesso era presente a Trigoria, ma non è mai stato un papà “ingombrante”. Era un uomo discreto ed era anche molto apprezzato dai compagni di squadra degli anni passati. Molto spesso seguiva la Roma e il figlio nei ritiri estivi, dove mentre i calciatori si allenavano, lui tra un allenamento, giocava a carte con gli amici.

