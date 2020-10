“Tutti volete sapere”. Giulio Golia e il coronavirus, la Iena rompe il silenzio: le sue condizioni

Nei giorni scorsi il conduttore de ‘Le Iene’ Giulio Golia ha annunciato di essere risultato positivo al coronavirus. Tanta la preoccupazione da parte dei suoi fan, che gli hanno augurato subito una pronta guarigione. Ora è tornato a parlare e lo ha fatto attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook. Si è anche immortalato in una foto ed ha voluto tranquillizzare tutte le persone che erano in ansia per le sue condizioni di salute. Il suo messaggio fa tornare il sorriso a tutti.

Non ha specificato se è già negativo al virus, anche perché lo scatto sembra sia stato fatto all’interno della sua abitazione. Presumibilmente sta ancora rispettando la quarantena nella speranza che possa ritornare a riprendere al più presto la vita normale, iniziando a lavorare nella trasmissione in onda su Italia 1. Le sue parole scritte sul noto social network hanno fatto tirare un sospiro di sollievo. Golia non ha fortunatamente avuto conseguenze gravi dalla malattia del momento. (Continua dopo la foto)















Ecco dunque cosa ha riportato nella didascalia: “Buongiorno, in tanti mi chiedete delle mie, anzi, nostre condizioni mediche. Molto meglio e spero che il peggio sia passato. Grazie a tutti per l’affetto”. Ad inizio ottobre aveva annunciato così la sua malattia: “Ho avuto la comunicazione di essere entrato in contatto con una persona positiva al coronavirus. Ho allertato il mio medico curante che mi ha prescritto il tampone. Sono corso a farlo e ho avuto ahimè il responso. Sono positivo”. (Continua dopo la foto)















Poi aveva concluso: “Sto bene, ho un leggero mal di testa, un’emicrania. Spero continui così. Vi aggiornerò piano piano sul mio stato di salute. Incrociamo le dita”. E la sua promessa è diventata realtà con la comunicazione social di poco fa. I suoi fan hanno commentato: “Buona guarigione a te e a tutti quelli che hanno contratto il virus”, “Sicuramente starai preparando un servizio dove ci racconterai la tua esperienza”, “Mi dispiace, sei un grande uomo, torna presto in forma”. (Continua dopo la foto)









Quando aveva annunciato la sua positività, il collega Matteo Viviani gli aveva scritto: “Forza Giulione, tieni duro e torna alla svelta. Altrimenti a chi rubo le caramelle tra un lancio e l’altro?”. Gente comune ha aggiunto: “Giulione, riprenditi!”, “Ci dispiace Giulio, i nostri più sentiti auguri di pronta guarigione”, “Forza Giulio, siamo tutti con te”, “In bocca al lupo, riguardati, noi ti aspettiamo”, “Non abbatterti”.

