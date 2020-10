Medaglio d’oro olimpica, decine di titoli italiani e europei. Si tratta di uno degli sportivi italiani più vincenti e discussi di sempre ha annunciato che presto sarà papà per la seconda volta. L’ex campione, che prima di incontrare la sua attuale moglie ha avuto fama (e fatti) di latin lover, lo ha fatto dalle colonne del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, sempre vicino alla questioni che hanno interessato l’ex atleta azzurro.

Il secondogenito nascerà il prossimo marzo e la coppia è molto felice. In procinto di diventare papà bis ha cambiato idea sul suo futuro nel mondo della scherma. La scorsa estate voleva ritirarsi data la sua età – 42 anni – ma ha deciso che non mancherà alle Olimpiadi del 2021, slittate di un anno per via dell’emergenza Covid-19. Il campipone, dunque, vuole tornare a gareggiare, più che mai forte e sicuro dopo le gioie inaspettate del matrimonio e della paternità. Continua dopo la foto















La notizia del nuovo arrivo è stato salutato con gioia dai genitori, Aldo Montano e Olga Plachina più uniti che mai dopo il matrimonio lampo nel 2016. La storia tra la coppia infatti era iniziata solo un anno prima dopo che lui aveva rotto con Antonella Mosetti e spezzato il cuore di un’altra bellissima: Manuela Arcuri che sembra non si sia mai ripresa dalla frequentazione con lui. Continua dopo la foto















Come Aldo Montano anche Olga Plachina è un’atleta. Classe 1997, è specializzata nei 400 m e ha vinto la fascia di Miss Sport 2015. Olga e Aldo si sono conosciuti grazie ad un’amica in comune nel 2015. Nel 2017 è arrivata la primogenita Olympia. Il nome della piccola non è casuale ed è stato scelto da papà Aldo. Quest’ultimo ha spiegato in passato che il nome Olympia vuole essere un omaggio alla sua lunga carriera come schermidore. Continua dopo la foto

















La differenza d’età non è mai stato un problema per la Plakhina, che si è sempre dimostrata più grande della sua età. Il matrimonio con Montano è avvenuto in gran segreto, in Russia, nel 2016. Prima di diventare marito e moglie i due hanno vissuto una breve crisi che li ha uniti ancora di più.

Ti potrebbe interessare: