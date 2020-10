“Carlos… Che succede?!”. Nina Moric, telefonata choc con Fabrizio Corona e il figlio nella notte: fan sconvolti

Ci risulta che nessuna copertina sia invecchiata così male come quella di Chi in cui appaiono Fabrizio Corona, Nina Moric e il figlio Carlos. Durante gli ultimi due mesi infatti mamma Nina ha indirizzato enormi accuse nei confronti dell’ex Fabrizio Corona. Il figlio della modella croata durante la scorsa estate ha traslocato a casa di suo padre, da quel frangente in poi la guerra tra Fabrizio e Nina ha avuto inizio. Proprio quest’ultima ieri notte ha condiviso su Instagram l’audio choc di una telefonata avvenuta prima con Corona e poi tra lei e Carlos, scrivendo una didascalia di qualche rigo.

La didascalia introduttiva al post risulta già di per sé chiara: "Arriva un momento quando il silenzio comincia a fare talmente tanto rumore che non riesci più a stare zitto. Ho provato con la giustizia, adesso vi regalo a voi quello che passo tutti i giorni e continuo inoltre a passare per quella malata di mente. Ai posteri l'ardua sentenza". La telefonata comincia con Nina Moric che pone delle domande a Fabrizio Corona: "Perché gli hai creato tutti questi traumi? Perché mi dici che sono una pu**ana davanti a Carlos?"





























comunque non so se avete visto il video che ha messo nina moric, telefonata tra lei, il figlio e corona… i brividi — ˢᶰᵃʳᵗ ४ (@_giulsz) October 12, 2020

Lex marito le risponde utilizzando un linguaggio volgare e violento: "Io penso che sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa a prenderti la testa e fracassartela contro un angolo, in modo da uc*iderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo". D'improvviso nella telefonata la voce di Carlos che disperato dice: "Vorrei aprirmi con te, io voglio diventare una persona migliore, venire da te e dimenticare questa persona, dimenticare il male". Sicuramente ciò che sciocca di più è quando la Moric domanda a Carlos se suo padre lo stia tenendo sotto minaccia: "Ti sta minacciando Carlos? Tuo padre ti sta minacciando?". Carlos si zittisce per qualche momento e poi dice la propria.









“In parte sì, purtroppo, in parte. […] Io voglio stare con te, è questa la verità. Tu sei una persona che mi può aiutare a essere una persona migliore, un essere umano più buono, perché purtroppo io stando con il male imparo anche il male. Voglio tornare, voglio trasferirmi. Stavo meglio da te, stavo proprio meglio“. La fine della chiamata vede mamma Nina Moric che prova a tranquillizzare Carlos Maria: “Cancella questa chiamata perché lui ti controllerà il telefono. Amore mio, tu non sei il male e sai distinguere le cose. Torna a casa Carlos. Ci sono io qui, sono il tuo scudo e ti amo più della mia vita, ti devi fidare. Farò di tutto piuttosto che lasciarti nelle mani sbagliate, è solo questione di tempo. So bene che tu stai male“.

