Sembra un caso di taratura nazionale: da giorni non si fa che parlare del famoso cantante fotografato alla stazione di Milano mentre bacia un altro uomo. Lo scoop è stato lanciato da Dagospia che ha però coperto il volto dell’artista in questione. Capelli brizzolati, look da rocker e anelli alle dita hanno spinto più di qualcuno a pensare a Luciano Ligabue. Dopo giorni di silenzio il cantautore 60enne ha assicurato nel corso di un evento che non è di certo lui l’interprete di cui si parla in queste ore. Non solo: Ligabue ha invitato tutti a prestare maggiore attenzione alle fake news, che potrebbero distruggere la vita delle persone.

Proprio l'eroe di Campovolo ha smentito tutto sul palco del Teatro Asioli di Correggio, durante la presentazione del libro È andata così, alla quale era presente anche il giornalista Massimo Cotto. "Massimo se comincio a fumare ti avviso prima", ha sottolineato Luciano Ligabue riferendosi al fatto che il misterioso uomo ritratto nella foto alla Stazione Centrale di Milano tenesse in mano una sigaretta. A quel punto Cotto gli ha chiesto: "Quindi non sei tu quello nella foto?". E Ligabue ha prontamente risposto: "No, non sono io".















Poco dopo Luciano si è poi raccomandato col pubblico di stare "attenti alle fake news che minano la credibilità e l'immagine delle persone". È andata così – Trent'anni come si deve è il libro in cui Ligabue ripercorre la sua carriera trentennale, tra dischi, concerti, successi, aneddoti e retroscena.























Il libro, scritto in collaborazione con Massimo Cotto, che lo ha intervistato nella presentazione al Teatro Asioli di Correggio di fronte a un numero limitato di persone, il volume è accompagnato da un ricca galleria fotografica. Chi è dunque il famoso cantante che fino ad oggi non ha mai avuto il coraggio di fare coming out?



Insomma, stando a quanto dichiarato da Alberto Dandolo su Dagospia le foto del bacio immortalano un famoso cantante, gay non dichiarato, molto amato dalle donne. Il volto è stato oscurato perché gli scatti sono al vaglio di alcuni direttori di riviste: chi pubblicherà per primo la verità?

