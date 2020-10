Sorpresa Manila Nazzaro. In tutti i sensi e soprattutto per lei, la ex Miss Italia che durante l’edizione estiva di Temptation Island, quella condotta da Filippo Bisciglia, ha messo alla prova il suo rapporto con il compagno, l’ex calciatore Lorenzo Amoroso. Grazie alla seguitissima trasmissione di Canale 5, il pubblico ha imparato a conoscerli e ad amarli.

Sin dalle prime puntata del reality dei sentimenti, infatti, la loro coppia era risultata la più apprezzata dai telespettatori. Lei definita la Queen, e lui come l’uomo che tutte le donne vorrebbero avere come fidanzato. Nel villaggio in Sardegna Manila e Lorenzo volevano dare una “svolta” alla loro unione di 3 anni. Dopo il falò di confronto sono usciti insieme e ora, mesi dopo, questa “svolta” sembra essere arrivata. (Continua dopo la foto)















E proprio un giorno speciale, quello del compleanno di Manila Nazzaro, che ha ricevuto dal suo fidanzato Lorenzo Amoruso uno splendido anello di fidanzamento, che sancisce l’unione definitiva di una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. “It’s my Birthday. #HesMyMan #Love #BirthdayGirl”, scrive lei sotto alla foto di coppia con il gioiello in bella vista. E lui, tra i commenti: “Amore cento di questi giorni noi tutti assieme” con tanto di cuore rosso. (Continua dopo la foto)















“Sono così felice – ha poi raccontato Manila a Il Giornale – mi ha fatto una sorpresa bellissima che per me ha un grandissimo valore. Sono ancora commossa”. La ex Miss Italia dice anche che per lei “è stata una grande sorpresa, dopo Temptation la nostra coppia è diventata ancora più solida”. Poi racconta che la proposta è arrivata “in una maniera molto insolita”: mentre stirava. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram 💖💍🎂 It’s my Birthday #HesMyMan #Love #BirthdayGirl Un post condiviso da Manila Nazzaro (@manilanazzaro) in data: 10 Ott 2020 alle ore 2:05 PDT



“Esattamente così, mentre stiravo lui si è avvicinato e mi ha infilato l’anello al dito. È stata un’emozione fortissima e sono così felice qualunque cosa succeda”. Se ci saranno presto i fiori d’arancio? Manila, che in questo periodo oltre all’impegno in radio sta vagliando diverse proposte in tv, non anticipa nulla: “Ancora non lo sappiamo, per ora ci godiamo questo bellissimo momento”. Ma ricordiamo le parole di Lorenzo all’ultimo falò: “Io questa me la sposo”. E ha mantenuto la promessa.

