Federico Fashion style, che figuraccia! Dopo la polemica, la (doppia) gaffe del parrucchiere delle vip non passa in sordina

Federico Fashion Style, dopo lo scoop sui prezzi da listino, arriva lo scivolone. Gli errori spesso scatenano un bizzarro effetto domino per Federico Fashion Style. Dopo la polemica scatenata dopo il racconto della signora Silvia, fresco di giornata l’errore plateale anche su Instagram.

Durante la puntata di domenica scorsa di Live Non è la D’Urso, una cliente, la signora Silvia, ha raccontato in un’intervista, di essere entrata nel salone del parrucchiere collocato invia Vittoria, per un taglio e un colore. Non lo avesse neanche pensato, la cliente ha affermato di essere stata “spennata viva e senza un euro”. La botta del conto non ha neanche retto le aspettative. (Continua a leggere dopo la foto).















Una cifra da fare drizzare i capelli, per la signora Silvia il conto salatissimo è stato di ben 5.900 euro. La cliente ha raccontato: “nel corso del trattamento di decolorazione, i capelli si sono rovinati tantissimo, mentre li pettinava cadevano a pezzi. A quel punto Federico mi ha proposto prima un trattamento rinforzante poi l’applicazione di extension. Mi ha mostrato una fascia di extension da circa 60 centimetri, per un prezzo di 280 euro l’una”. (Continua a leggere dopo la foto).















E gli errori si susseguono. Di recente Federico ha pubblicato una foto che ha scatenato nuovamente i social. Pare che il divo sia scivolato sulla grammatica italiana. Il post corretto recita “Sii sempre sicuro di te stesso”, ma è stato scritto in modo grammaticalmente scorretto: “Essi sempre sicuro di te stesso”. Purtroppo battuto dall’occhio indiscreto dei più pettegoli, nonostante abbia subito corretto, il post ‘sbagliato’ ha fatto il giro del web. (Continua a leggere dopo le foto).









Per Federico Fashion Style forse è tempo di prendere un piccola pausa dal lavoro e dalle grandi cifre. Le polemiche non sono certo la medicina migliore per ritrovare un po’ di serenità. Lo stress e gli impegni lavorativi possono distogliere l’attenzione anche da cose, come dire, più ‘elementari’.

