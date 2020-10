“Io e Asia Argento?”. E Fabrizio Corona, alla fine, parla e non nasconde nulla. È successo tra loro

Ogni volta che rilascia una dichiarazione fa discutere. E sarà così anche questa volta. Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, torna a parlare a “Live Non è la D’Urso” da esperto di gossip quale è. Corona, in particolare, ha posto l’attenzione su una tendenza di molti protagonisti dello showbiz, che è quella di diffondere finte relazioni per ragioni pubblicitarie. Il controverso personaggio televisivo ed imprenditore ha spiegato come tale consuetudine appartenga in realtà più al passato.

"Quel modo di fare gossip fa parte dell'editoria italiana fino al 2006 – ha dichiarato – le persone recitavano una parte ed erano d'accordo. Ora non esistono più. Adua Del Vesco è inventata da Garko, poi c'è stato Morra. Sono piccolo personaggi, devono baciare i piedi a chi ha organizzato tutto". Poi Corona ha fatto riferimento anche alla sua storia con un altro volto molto noto della tv italiana e non solo. E non ha lesinato frecciatine a personaggi come Francesco Monte e Giulia Salemi.















Da esperto conoscitore di certe dinamiche del mondo dello spettacolo e, come sempre, senza peli sulla lingua, Fabrizio Corona ha parlato non solo di certe strumentalizzazioni a fini pubblicitari di relazioni sentimentali, ma ha addirittura accennato alla sua vita sentimentale, ricordando la storia con Asia Argento: "La mia storia con Asia Argento non era organizzata – ha detto Corona – ma è stata strumentalizzata successivamente per rilanciare i personaggi".























Corona ha quindi spostato l'attenzione su quello che avviene oggi, dove i riflettori sono puntati sui social: "Ora i fake non sono più sulle riviste ma sui social, ci sono persone che programmano figli solo in funzione dei like e dei soldi che potrebbero guadagnare. Sono personaggi che piacciono ai giovani, Giulia Salemi e Francesco Monte. Non è amore, ma a qualcuno che ha una vita piatta gli regalano un sogno. Non hanno l'intelligenza per capire". Parole dure, che, con ogni probabilità, non tarderanno a provocare reazioni da parte dei diretti interessati.

Certi meccanismi non sono affatto un mistero per uno come lui che ha vissuto, e ancora vive, in quel mondo luccicante dello spettacolo. E così Fabrizio Corona, parlando a “Live Non è la D’Urso” ha illustrato l’evoluzione di quelle che un tempo erano le finte relazioni inventate per fini pubblicitari. Oggi non è più così, o meglio, c’è stato un cambiamento: “Ciò che ha sostituito le finte relazioni sono le fake news, oggi posso dire di essere fidanzato con Angelina Jolie, i siti lo riprendono e divento famoso anche in America”. Detto così sembra un gioco da ragazzi. Chissà che non decida anche lui di rilanciarsi così.

