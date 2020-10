Quando si parla di Elisabetta gregoraci non si può fare riferimento alla sua vita sentimentale. Da quando l’ex moglie è entrata nella casa del Grande Fartello Vip, infatti, la vippona è stata protagonista di molti gossip (dentro e fuori la casa). Prima l’amicizia speciale con Pierparolo Pretelli, che continua a corteggiarla, poi l’arrivo dell’aereo con la frase che l’aveva spiazzata: “Sei l’epicentro del mio terremoto”.

Questa frase, in coda a un aereo che qualche giorno fa ha sorvolato la Casa del "Grande Fratello Vip". Un gesto che aveva suscitato entusiasmo negli inquilini del reality condotto da Alfonso Signorini. Elisabetta Gregoraci aveva riconosciuto immediatamente le parole della canzone "9.3" di Mr Rain e capito immediatamente che il messaggio era destinato a lei: "Il primo aereo è per me", aveva esclamato felice.















"Ma è una frase d'amore ragazzi!", aveva fatto notare Guenda. "È un gruppo Whatsapp, non siate gelosi! Noi usiamo sempre questa frase…". "Sei falsa", aveva scherzato Tommaso Zorzi. Meno felice di quanto accaduto era stato Pierpaolo Pretelli. La scorsa settimana il gossip aveva parlato proprio di una relazione tra la Gregoraci e Mr. Rain, all'anagrafe Mattia Balardi cresciuto a Desenzano del Garda, ma la showgirl calabrese aveva smentito le voci: "Canto solo le sue canzoni", aveva detto.















Ma oggi c'è un'altra bomba che riguarda l'ex signora Briatore. A lanciarla è stato Roberto Alessi dalle pagine del settimanale Novella 2000. "Della notizia se ne è occupata Barbara d'Urso a Pomeriggio 5, dove ero presente anch'io – ha scritto il giornalista E proprio da Barbarina è stato insinuato, anche dalla d'Urso, che Elisabetta Gregoraci sì aveva gioito quando sulla casa del Grande Fratello Vip è arrivato l'aereo con al scritta sulla scia che diceva 'Tu sei l'epicentro del mio terremoto'. Sì è un verso di una canzone di Mr Rain, ma 'Mi risulta che sia un altro cantante ad aver inviato quell'aereo', mi ha detto Barbara che ha concluso 'E mi dicono che fa parte di un gruppo'".









E qui Roberto Alessi sgancia la notiziona. Già, perché secondo il direttore di Novella 2000 nel cuore della bella Elisabetta ci sarebbe Piero Barone, tenorino del trio ”Il Volo” ed ex fidanzato di Valentina Allegri, l’ex allenatore della Juventus. Classe 1993, tredici anni più giovane di Elisabetta, è originario di Naro, un paesino in provincia di Agrigento. Piero arriva da una famiglia molto unita. Ma Alessi si chiede?: “Possibile che abbia preso una sbandata per una donna più grande, con un figlio di dieci, e che le abbia anche mandato un aereo per manifestarle il suo amore? Tutto può essere, il gossip non è una scienza esatta, di certo stride con il suo passato”. Chissà…

