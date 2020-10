Chiara Ferragni, 33 anni, è la fashion blogger e influencer italiana più famosa nel mondo, con circa 21 milioni di follower. Da quando ha annunciato la seconda gravidanza tutti si sono chiesti quale sia il sesso del secondogenito dell’influencer e del rapper Fedez. I Ferragnez presto saranno in 4, dopo Leone, Chiara e Fedez aspettano il secondo figlio, e i sospetti da parte dei fan c’erano eccome.

L'annuncio ufficiale è arrivato una decina di giorni fa con una fotografia in cui il loro primogenito tiene stretta nella manina l'ecografia di mamma Chiara. In perfetto stile social, la coppia ha condiviso con la grande famiglia allargata dei follower anche questo momento come era già successo nel 2018 con la prima gravidanza.















La coppia, sposata dal 2018, non ha mai negato il desiderio di dare un fratellino o una sorellina al Leone. Adesso non resta che scoprire il sesso del bambino in arrivo (molti pensano sia una femminuccia) e il toto nome è già partito. Poi è arrivata la prima foto col pancino di profilo che ha mandato in visibilio i suoi milioni di follower. Chiara si è lasciata fotografare con un abito soft country Gianbattista Valli, stivali al ginocchio e fiocco tra i capelli.















La scorsa settimana il settimanale Oggi aveva confermato il sesso del secondogenito della coppia, ma Chiara aveva tenuto a precisare che da loro non era arrivata alcuna conferma. "Mai detto, ecco la verità…", aveva detto la Ferragni in una storia su Instagram: "Ma questi giornali che confermano notizie mai confermate da noi?". Ora è arrivata la notizia ufficiale della coppia. In un video pubblicato sui social, Chiara, Fedez e il piccolo Leone annunciano il sesso del secondo figlio dei Ferragnez. "Leo vuole dirvelo: non è un dinosauro, sarà una bambina!". Si legge nella didascalia che accompagna il video.









Il mese scorso, in un’intervista a Vanity Fair, Chiara Ferragni, alla domanda su come l’avesse cambiata la maternità, ha risposto: “Quando ero incinta non capivo precisamente cosa stava succedendo. Poi la nascita di Leone ha cambiato tutto. Ci ho pensato molto, lo sto vedendo crescere, sto assistendo a questo incredibile miracolo, un batuffolo che diventa sempre più una persona con un pensiero, un carattere, una voce”. Leone mi ha insegnato il valore della morte. E quindi della vita. Mi ha messo davanti al baratro della fragilità, alle preoccupazioni, al fatto che non vivi più a cuor leggero come prima. È come una costante interrogazione con te stessa, con le tue paure, con la vita”.

