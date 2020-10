“Una storia con un uomo, io so con chi”. Massimiliano Morra, Lele Mora parla: “Lui gli ha promesso il GF Vip”

Lele Mora, durante un’ospitata a Live non è la D’Urso ha raccontato alla Barbarella nazionale di essere certo, anzi, certissimo, della questione che Massimiliano Morra abbia avuto una liaison con un “uomo importante” e “molto conosciuto” che gli ha assicurato l’ingresso nella casa più spiata d’Italia, il Grande Fratello Vip. Dopo tutte le voci rimbalzate nell’ultima settimana, ci mancava solo Lele Mora a scoccare il proprio dardo infuocato, niente riposo, dunque, per l’orientamento sessuale di Massimiliano Morra.

“Prima di passare dall’Ares, Massimiliano Morra ha fatto un altro giro. Ha avuto una storia molto lunga con questa persona – di cui non faccio il nome, ma molto conosciuta – che gli ha promesso che prima o dopo gli avrebbe fatto fare il Grande Fratello e c’è arrivato, ora è al Grande Fratello. Ragazza? Macché ragazza! Un ragazzo. Me ne assumo le responsabilità di quello che dico, eh”. Lele Mora is the way insomma, tutti a preoccuparci di quale fosse la verità, quando sarebbe bastato chiedere al mitico mondano. (Continua dopo le foto)





























Ma il racconto di Lele Mora non si arresta, anzi, assume dei tratti sempre più variopinti… variegati… arcobaleno: “Io dico solo quello che so e quello di cui sono certo, non dico cose stupide. Massimiliano ha avuto una storia con questo uomo. Poi che sia stato d’amore, d’interesse o di sess0.. Era un uomo importante per arrivare al Grande Fratello”. L’ex agente dei vip ha poi rivelato di essere sicuro del fatto che Massimiliano Morra non sia omosessuale, ma che abbia avuto comunque una relazione con un uomo (non sottintende nulla, nemmeno che sia per convenienza). “Massimiliano non è gay, non è gay. Ce ne sono tanti che non sono gay ma che per arrivare a dei successi e dei lavori si concedono alle delizie di qualche produttore. Sono certissimo di quello che dico. Te lo confermo”. (Continua dopo le foto)









Quello sull’omosessualità di Massimiliano Morra sembrava essere un caso ormai chiuso, ma giornalmente spuntano nuovi Vip che dicono la propria ‘che sanno’, come ad esempio Deianira Marzano che ci ha tenuto a riaprire i battenti. Per mezzo Instagram l’influencer ha riportato un gossip che le è stato sussurrato all’orecchio e che, nel caso in cui si rivelasse essere vero, smentirebbe in pieno Massimiliano Morra. Il racconto della Marzano comincia super succoso: “Mi è stato detto da una fonte che si è sempre vociferato che Massimiliano Morra…”.

“Stava con quello sposato”. Massimiliano Morra, ora a parlare è la vip, ‘una che sa’. Chi è l’uomo tirato in ballo