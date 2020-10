Il cantante famoso che bacia un uomo alla stazione, Selvaggia Lucarelli punge: “Gabriel Garko, che sfigato”

“Chi è questo famosissimo e assai macho cantante italiano, pizzicato a limonare con passione alla Stazione Centrale di Milano con un virile maschione che non riusciva a controllare le sue mani tanto da strizzargli il cu**o con cupidigia?”. Da quando l’irriverente mag Dagospia ha sbattuto fuori questo gossip descrivendo tanto di ‘bacio umido’ i social sono stati letteralmente invasi. Nessuno si ferma dal condire ulteriormente la vicenda, nemmeno lei, Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le stelle, nonché giornalista di TPI.

Uno scoop con pochi precedenti quello lanciato da Dagospia, che non ha però spifferato l'identità del cantante macho italiano che si lasciava sbaciucchiare alla stazione centrale di Milano da un altro uomo. Nella notizia sganciata, che sta facendo il flipper da un giornale gossiparo all'altro, si può leggere: "L'artista è noto per il suo successo con le donne, ed è considerato da sempre un sex symbol. Le foto che pubblichiamo fanno parte di una serie di scatti rubati da un paparazzo qualche giorno fa, che sta girando tra i direttori dei mejo giornaloni e periodici".





























"Chi pubblicherà per primo le immagini in chiaro, che sicuramente faranno molta cagnara?" conclude Dago. Certi particolari della foto però hanno fatto salivare parecchi abitanti dell'internet, che su Twitter hanno dato il via al toto scommesse, e fra i sospettati compaiono: Nek e Francesco Gabbani, primo fra tutti Luciano Ligabue per colpa degli anelli e bracciali portati al braccio destro. Liga desta sospetti anche per la coincidenza, tra le parole di Dago, dell'utilizzo della parola gergale 'cagnara', scritta anche dal rocker italiano nel 1995 in Certe notti. Ad oggi però rimangono solo delle fantasie che volano libere (tanto per citarne un altro) dell'utente medio.









Comunque Garko è veramente sfigato. Ci mette 30 anni per fare coming out e lo fa in tv e dopo una settimana sono tutti a parlare del presunto outing del cantante più famoso d’Italia. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 9, 2020

Invece ad entrare a sirene spiegate sulla delicata questione è stata Selvaggia Lucarelli, che ha deciso d non risparmiare un’enorme freccia all’attore de L’onore e il rispetto, che qualche settimana ha fatto coming out al GF Vip. “Comunque Gabriel Garko è veramente sfigato”, ha sentenziato la Lucarelli, e poi ha detto, aggiungendo il carico da 90: «”Ci mette 30 anni per fare coming out e lo fa in tv e dopo una settimana sono tutti a parlare del presunto outing del cantante più famoso d’Italia”.

