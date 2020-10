Lei è una delle conduttrici sportive più amate nel panorama calcistico italiano. Oltre ad essere una professionista davvero in gamba, è anche una bellissima donna, apprezzata esteticamente da milioni di persone. Sui social network è molto apprezzata per i suoi scatti sexy, che fanno diventare più che bollente la rete. In questa immagine che potete vedere, c’è la diretta interessata quando era ancora una bambina. I suoi capelli biondi e gli occhi grandi rivelano già un’estetica perfetta.

Il sorriso smagliante è già presente ed è una delle caratteristiche che la contraddistingue ancora oggi. Da parte di alcune colleghe non sono mancate le critiche per i suoi atteggiamenti, infatti c'è chi ritiene che punti troppo l'attenzione sull'aspetto fisico invece di far risaltare le sue doti professionali. Ma la presentatrice è sempre andata avanti per la sua strada e non si è mai fatta influenzare negativamente da queste considerazioni. Avete capito di chi stiamo parlando? Ecco i dettagli.















Ma è ovviamente la meravigliosa Diletta Leotta. che sul suo profilo Instagram è seguita da più di 7 milioni di follower. La sua prima avventura professionale di un certo rilievo l'ha avuta circa 9 anni fa, nel 2011, quando è stata subito in grado di condurre una trasmissione su La5, ovvero l'evento riguardante i festeggiamenti del primo anno del canale Mediaset. Nel 2012 ha cominciato a lavorare per Sky e dal 2015 ha raccontato la Serie B. Due anni dopo un altro trasferimento.















Dal 2017 lavora infatti nelle fila di Dazn e da bordo campo racconta le partite di calcio della massima serie italiana di calcio. Dal punto di vista sentimentale, poco meno di un mese fa è stata beccata in barca con Marco Valta, 37 anni. Lui è un esperto di finanza e investimenti. Basta scorrere il suo curriculum per capire quanto possa aver investito sulla carriera professionale. In lista Berkeley, l'Università più antica della California, e Anna Safroncik come ex, ma non è tutto.









Nella vita di Valta il lavoro non sembra essere stato l’unico aspetto da curare. A cominciare dal detto mente sana in un corpo sano, ed effettivamente l’imprenditore triestino non passa inosservato. Ha puntato in alto e ha fatto bene, investendo in società come AirBnB e Space X, l’azienda aerospaziale fondata da Elon Musk. Ma il suo nome è stato reso celebre anche da un flirt di cui si è spesso chiacchierato, ovvero quello con Anna Safroncik, attrice ucraina.

