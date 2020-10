“Oggi un giorno speciale…”. Michelle Hunziker, festa grande e tanta emozione. E vuole farlo sapere a tutti

Michelle Hunziker un giorno che fa ‘per tre’. Ebbene sono tre le ricorrenze che la conduttrice e showgirl svizzera si trova a vivere oggi: il compleanno della figlia Sole e della mamma Ineke e l’anniversario di matrimonio con Tommaso Trussardi. E per l’occasione, le dediche pubbliche condivise sul profilo social sono il modo migliore per dimostrare che i sentimenti non hanno paura di esprimersi.

Tanti i momenti importanti trascorsi insieme e un collage di foto è il modo più giusto per riuscire a ‘sintetizzare’ attraverso le immagini momenti di felicità. La piccola Sole compie 7 anni, mentre mamma Ineke, che ne compie 77. Poi si aggiunge ma non per ultimo l’anniversario di matrimonio con Tomaso Trussardi: “In questa giornata speciale per noi è evidente il numero 7. Sole compie 7 anni, mia Mamma 77 ed io sono nata nel 77. Oggi è anche l’anniversario del mio matrimonio. Me li devo giocare?”. (Continua a leggere dopo la foto).















E aggiunge: “Quando ci sono i compleanni delle mie figlie divento sempre molto nostalgica e vado a rivedermi la sera prima tutte le loro foto da quando sono nate. Lo faccio con ognuna di loro…le foto aumentano, così come i vissuti e i ricordi meravigliosi che mi procurano. Adoro assaporare ogni singolo istante del loro presente e mi emoziono ad pensare al loro futuro…”. (Continua a leggere dopo la foto).















Poi le frasi che dicono più d ogni altra cosa: “Ogni tanto mi scende qualche lacrima anticipata se penso ai loro matrimoni o ai miei nipoti un giorno…pensate come sono messa ! Hahahahaha!Auguri Sole del mio cuore. Auguri Mamma, auguri Tom vi amo tanto!!!”. Impossibile per la Hunziker trattenere le gioie di mamma, di figlia e di moglie. E a emergere è sempre una donna con valori indiscutibili. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Via libera ai festeggiamenti per un giorno così tanto ricco di emozioni. Michelle Hunziker dimostra di non aver mai paura a parlare d’amore, quello vero che sembra mettere da anni in tutto quello che vive. E i risultati si vedono, anche se per raggiungere la tanto ambita meta, ogni tanto è necessario arrotolarsi le maniche e darsi da fare, mettendo in conto che qualche ostacolo non fa perdere di certo la rotta.

