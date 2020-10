“La sua morte…”. Tina Cipollari, nelle sue parole un dolore immenso. Impossibile per lei dimenticarlo

Intervista a 360 gradi rilasciata dalla storica opinionista di ‘Uomini e Donne’, Tina Cipollari. Ha raccontato praticamente tutto di sé durante la conversazione con ‘Il Fatto Quotidiano’. Prima di soffermarsi su uno dei momenti più difficili della sua vita, si è concentrata su ciò che faceva prima di diventare famosa in televisione: “All’inizio volevo fare la maestra, tanto che ho fatto le Magistrali. Poi ad un certo punto il medico, ma alla fine i sogni sfumarono e mi misi a lavorare dopo il diploma”.

Tina ha continuato: "Ho fatto di tutto, dalla rappresentante di occhiali all'impiegata in una società di costruzioni. Poi arrivò il provino, ero impaurita, restia, non avevo mai visto una telecamera in vita mia. La tv non è mai stato un mio obiettivo, la guardavo, mi piacevano le soap, ma non ho mai pensato di far parte di quel mondo. Pensavo: 'Faccio qualche puntata, poi me ne torno in ufficio'. Dopo notai che Maria De Filippi mi dava sempre più spazio e che la gente mi fermava per strada".















Successivamente ha voluto tirar fuori dal cassetto un ricordo decisamente traumatico. Parlando infatti di uno dei suoi periodi più dolorosi, ha inevitabilmente nominato la morte del suo adorato papà: "Gli somiglio in tante cose, a cominciare dalla schiettezza. Lui era un grande lavoratore, un uomo saggio, è morto a 97 anni e se c'è una cosa di cui vado fiera è di averlo accudito fino all'ultimo. L'ho preso in casa con me, mi sono presa cura di lui ed è stato come se fossi diventata sua mamma".















Sempre a proposito del genitore, la Cipollari ha aggiunto: "Pensi che negli ultimi tempi, quando non era molto lucido, mi chiamava Angela come l'infermiera che lo accudiva. Mi manca molto, ma l'ho salutato senza avere rimorsi: non è bello vantarsi, ma penso di essere stata una buona figlia". Poi su Maria De Filippi: "Non c'è mai stato uno scontro o un rimprovero a telecamere spente. Lo scambio si consuma in studio, le cose me le dice in puntata, io la stimo davvero tanto".









La protagonista di ‘UeD’ ha concluso su Maria: “Ci capiamo con uno sguardo e so che la stima è reciproca. Da anni c’è una notizia che ritorna puntuale: ‘La De Filippi caccia Tina’. Casualmente esce sempre prima dell’inizio delle registrazioni. La prima volta ci rimasi male e telefonai alla redazione: ‘Me lo potevate dire che non mi volevate più’. Queste fake news le mettono in giro chi vorrebbe stare al mio posto”.

