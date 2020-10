“Lo sarà presto!”. Lory Del Santo, che gioia immensa. Dopo tanto dolore la bellissima notizia

Si profila un’incredibile novità nella vita privata di Lory Del Santo. La showgirl potrebbe infatti presto diventare nuovamente mamma. Ovviamente non è incinta, ma l’idea di allargare la famiglia c’è eccome ed è per questo che avrebbe pensato insieme alla sua dolce metà Marco Cucolo di prendere una bimba in affido. La donna si è concessa ad un’intervista al settimanale ‘NuovoTv’ ed è stato quest’ultimo a confermare quindi la probabile news entusiasmante della coppia.

I due stanno insieme ormai da molto tempo, infatti la relazione sentimentale è nata ben sette anni fa. Non sempre il rapporto amoroso è stato contraddistinto esclusivamente da momenti felici, a volte sono stati segnalati problemi e litigi come accade a qualsiasi fidanzato. Ma ora il legame è giunto ad un punto davvero importante e si sta seriamente pensando di condividere una delle gioie più belle della vita. Una figlia che possa coronare definitivamente il loro infinito amore. (Continua dopo la foto)















Durante la sua conversazione con il giornalista, la Del Santo ha infatti confessato un punto debole del partner: “Gli rimprovero spesso il fatto che si sia un po’ seduto rispetto al passato”. Nonostante ci sia l’intenzione di avere una figlia in affido, non c’è la volontà da parte sua di convolare a nozze: “La sola parola mi mette i brividi”, ha confessato Lory, che non ha alcuna intenzione di unirsi in matrimonio. E in seguito ha anche spiegato più nel dettaglio le ragioni di questa sua scelta. (Continua dopo la foto)















La showgirl ha affermato a tal proposito: “Il per tutta la vita, finché morte non ci separi o nella buona e nella cattiva sorte sono affermazioni tragiche”. Dunque, sì ad una bimba, no all’altare. Non sappiamo esattamente cosa ne pensi Marco, ma sicuramente accetterà la sua decisione essendo totalmente innamorato. Lei preferisce godersi quotidianamente la relazione sentimentale, senza dover necessariamente mettere un punto col matrimonio. Il rapporto funziona comunque e le sta bene così. (Continua dopo al foto)









Nella puntata di Mattino 5 andata in onda martedì 29 settembre Lory Del Santo ha lanciato una vera e propria bomba sulla coppia formata da Massimiliano Morra e Dalila Mucedero. “Mi hanno riferito che Dalila Mucedero sarebbe un’attrice e quindi d’accordo con Massimiliano Morra per presentarsi come la sua fidanzata, come mai è spuntata dieci giorni prima di entrare al Grande Fratello Vip 2020?”.

