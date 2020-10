Di nuovo insieme! Sorpresa Gabriel Garko: adesso si fa vedere con lui

Gabriel Garko e Gabriele Rossi, la coppia torna a fare parlare di sé. Un rapporto venuto alla luce nel marzo del 2019 quando il Vicolo delle News ha diffuso le immagini dei due attori felicemente assorti durante lunghe passeggiate tra le strade della Capitale. Un “Segreto di Pulcinella”, quello rivelato a distanza di un anno, che l’attore non ha più voluto tenere nascosto e che ha confermato quel che già si sapeva.

Dopo pagine su pagine di gossip dedicate esclusivamente a Gabriel Garko e Gabriele Rossi, ha sicuramente depistato vedere l'attore Rossi a cena con l'ex gieffino Rocco Casalino. Insomma, tanti gli interrogativi e i dubbi che hanno sempre accompagnato i loro nomi, fino ad arrivare allo scandalo dell'Aresgate quindi alla dichiarazioni dell'attore torinese sul fidanzamento con Adua Del Vesco.















Così definita come una "finta favola", alla luce di quel "segreto di Pulcinella che tutti sapevano", Garko non ha finito di 'liberarsi' dal peso di troppe verità taciute nel tempo. Un amico davvero 'speciale', Gabriele Rossi, di cui lo stesso Garko ha parlato di fronte alle telecamere di Verissimo: "La storia con Gabriele si è conclusa ma siamo rimasti in ottimi rapporti. Ci sentiamo tutti i giorni e forse ci vogliamo più bene da amici che da altro".















Nuove rivelazioni escono alla luce del sole. Si riesce a dedurre dopo esser stato paparazzato insieme ad un altro ragazzo, ovvero il 23enne Gaetano. Gabriel Garko rende pubblica la foto in cui appare anche Rossi durante la visita presso la "Accademia Buccellato Rossi", scuola di danza gestita proprio da Rossi sulla Via Aurelia. Di nuovo vicini e sorridenti. Un segnale che sembra promettere bene.









Ma la foto, condivisa da entrambi sui rispettivi profili social, non confermerebbe che i due stiano insieme; piuttosto che il rapporto di amicizia e di stima abbia ripreso la sua corsa mettendo da parte rancori e false aspettative, anche perchè il cuore di Garko sembrerebbe già impegnato. Si tratta dell’uomo di origini napoletane Gaetano, con cui è stato paparazzato di recente dal settimanale Chi.

