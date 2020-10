“Sta con lui”. Francesca Fialdini, è bastato un messaggio per scatenare il gossip. “C’è del tenero tra loro”

Cosa succede tra Samuele Bersani e Francesca Fialdini? “Grazie a Francesca che è entrata nella mia vita mentre stavo scrivendo e a cui ho dato un tempo troppo relativo”, si legge nelle dediche nel retro copertina del libretto interno dell’ultimo cd “Cinema Samuele” di Samuele Bersani. “La ‘Francesca’ in questione potrebbe essere proprio la Fialdini, pare ex compagna, in gran segreto, del cantante. O molto vicina a lui nell’ultimo periodo”, svela il sito Giornalettismo commentando il caloroso ringraziamento del cantautore bolognese.

Qualche mese fa, a riguardo, Dagospia aveva parlato del rapporto speciale tra Bersani e la conduttrice toscana: "Francesca è legata da una bella amicizia con il cantante Samuele Bersani, in quarantena ne approfitta per ascoltare la sua musica", si leggeva sul sito diretto da Roberto D'Agostino. Amicizia o flirt? La Fialdini al momento non ha commentato le indiscrezioni e ha sempre scelto una linea molto riservata sulla sua vita privata. Il suo arrivo a La Vita in Diretta aveva suscitato numerose polemiche e diversi siti avevano parlato di una relazione con l'ex direttore generale della Rai Mario Orfeo, ora alla direzione del Tg3.















Per la conduttrice di "Da noi a ruota libera" però non c'è niente che, invece, aveva confermato la stima sul piano professionale. Più volte la presentatrice toscana in questi anni ha fatto riferimento a una storia d'amore non citando mai nome e cognome del fortunato. Sempre Dagospia aveva parlato di Milo Brunetti, odontoiatra di Lecco che la conduttrice conosce da anni.















"In un programma televisivo ha parlato qualche mese fa del suo primo amore Milo, parlandone però come una storia conclusa. Ancora oggi sul profilo Facebook di Brunetti si legge chiaramente 'fidanzato ufficialmente con Francesca Fialdini' con l'inizio della storia fissata al 2009".











E ancora D’ago: “Un profilo che ha tra gli amici la stessa Fialdini e che su Instagram si fa chiamare Olim (Milo al contrario), tra i follower c’è proprio la bella Francesca. Anche su Twitter appare un profilo Olim che difende dalle critiche la bella presentatrice. È Milo Brunetti il fidanzato misterioso della Fialdini e perché da anni questa storia resta privata?”, si leggeva sul sito in questione lo scorso agosto. Che succede quindi?

