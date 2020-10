“Cosa c’è davvero con Raimondo Todaro”. Elisa Isoardi confessa: finalmente tutta la verità su di lei e il ballerino

Elisa Isoardi, la confessione su Raimondo Todaro arriva oggi. Sulle riviste di gossip non si fa che parlare della coppia più affiatata nata sul palcoscenico di Ballando con le stelle. Riflettori accesi ancora una volta sul rapporto di complicità evidente agli occhi di tutti tra l’x volto de La prova del cuoco e il ballerino professionista. Elisa Isoardi spiega una volta per tutte come stanno le cose.

La conduttrice ha saputo alzare le temperature sul palco. Tante le indiscrezioni che girano intorno alla coppia Isoardi-Todaro, e dopo settimane di gossip che farebbe riferimento a un flirt, Elisa Isoardi decide di chiarire la situazione sentimentale sulle pagine di Oggi. D’altronde per sua stessa ammissione, si sa che la Isoardi dichiara: “In amore non mi accontento, sono piuttosto impegnativa”. (Continua a leggere dopo la foto).















Per la delusioni di molti, Elisa confessa: “Sono single e serena. Sono concentrata sul lavoro e non a caccia di un partner a tutti i costi. In amore non mi accontento, sono piuttosto impegnativa, sarà per l’altezza e per il caratterino indipendente…questo spaventa ancora nel 2020”. Ma ciò non toglie che per Raimondo Todaro la conduttrice, ora scoperta nelle nuove vesti di ballerina, abbia un occhio di riguardo. (Continua a leggere dopo la foto).















“È un ragazzo eccezionale e anche il tenero papà di una bambina, Jasmine. Tra noi c’è limpida complicità e vogliamo l’uno il bene dell’altro. Da un uomo mi aspetto onestà, verità, voglia di condivisione. Per far scoccare la scintilla serve l’istinto, ma per far crescere un amore ci vuole cuore, la fiducia, ma anche tanta testa. Senza tutto questo sto da sola”. Ed Elisa sta dimostrando di mettersi alla prova ogni giorno dando il meglio anche grazie al suo maestro e amico di ballo. (Continua a leggere dopo le foto).









“Questa Elisa è inedita anche per me, prima che per il pubblico . Giorno dopo giorno, attraverso il ballo, prendo confidenza con il mio corpo. Ho scoperto aspetti della mia personalità che nemmeno sapevo di avere. Ora sono più consapevole anche della mia femminilità”. Tra la Isoardi e Todaro la complicità non manca, e grazie alla stima e all’affiatamento reciproci la coppia sta conquistando tutti, merito anche del rapporto di amicizia che hanno saputo creare.

