Fedez dal cuore d’oro, il grande gesto del marito di Chiara Ferragni

Splendido gesto del rapper Fedez, che ha trasformato un momento di tristezza di una persona in uno di entusiasmo straordinario. Una fan dell’artista ha chiesto aiuto sui social network, affinché qualcuno le potesse donare alcune somme di denaro per permettere al suo cane Leo di sottoporsi ad un intervento chirurgico d’urgenza. Non avendo possibilità economiche, ha dunque lanciato il cosiddetto fundraising ed ecco che è arrivata la sorpresa che mai avrebbe immaginato.

L’animale a quattro zampe soffre di due ernie bilaterali, che gli creano lo schiacciamento della prostata. Se non effettuerà l’operazione in tempi stringenti, rischierà di avere un blocco intestinale. Il marito di Chiara Ferragni, una volta visto il tweet della giovane, lo ha ritwittato ed ha fatto una donazione che ha raggiunto tutta la somma necessaria per l’intervento. La ragazza, che si chiama Gilda Giandomenico, ha immediatamente comunicato a tutti gli utenti l’incredibile notizia. (Continua dopo la foto)















Queste le parole usate dalla fan: “Ragazzi, Fedez mi ha donato la somma per l’intervento. Sto tremando raga, io e papà stiamo praticamente tremando e piangendo. Grazie Fede, non smetterò mai di dirlo, sei una persona speciale. Per chi non lo sapesse, Leo ha due ernie bilaterali che gli stanno schiacciando la prostata e rischierebbe un blocco intestinale, ha 10 anni e potrebbe seriamente rischiare. Subirà due interventi diversi tutti in una volta perché è in codice rosso”. (Continua dopo la foto)















Gilda ha concluso: “Adesso dobbiamo solo sperare. Stiamo andando dal veterinario per le analisi”. Ovviamente, il post della ragazza è diventato virale in pochissime ore. Tantissimi i complimenti e i ringraziamenti riservati al cantante, che ha compiuto un gesto davvero bellissimo. Un’utente ha riportato: “Non ti conosco, non so la tua storia ma ti dico 2 cose: sono felicissima per te e ti auguro il meglio per l’intervento”. Gioia enorme per la padrona di Leo, al settimo cielo. (Continua dopo la foto)









Dopo Leone, Chiara e Fedez aspettano il secondo figlio, e i sospetti da parte dei fan c’erano eccome, poi è arrivato l’annuncio ufficiale. Un annuncio super tenero: i futuri genitori bis l’hanno svelato al mondo con una fotografia in cui il loro primogenito tiene stretta nella manina l’ecografia di mamma Chiara. Poi è arrivata la prima foto col baby bump di profilo che ha mandato in visibilio i suoi milioni di follower.

“È per sempre”. Maria Grazia Cucinotta di nuovo sposa, trionfo d’amore col marito Giulio