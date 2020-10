“Rifiutato”. Tommaso Zorzi, qualcuno parla. E viene fuori che ci ha provato col cantante famoso

Conosciamo tutti il format super interessante e giovane prodotto e condotto dal cantante Fedez e dallo youtuber Luis Sal, ebbene, proprio prima di fare l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi è stato ospite di Muschio Selvaggio. È durante questa ospitata che il popolare influencer ha raccontato diversi aneddoti della propria vita, tra i quali ne svetta uno che vede come protagonista un famosissimo cantante.

Poco prima di entrare nella casa del GF Vip, Tommaso Zorzi è stato ospite di Fedez e Luis a Muschio Selvaggio ed ha raccontato un simpatico aneddoto che riguarda anche un noto artista. I due protagonisti della storia sono lui, Zorzi, e il cantante Mahmood. A quanto pare ad agosto 2019 Tommy ha scritto un messaggio su Whatsapp al vincitore di Sanremo, e l’epilogo è stato tra i più divertenti. (Continua dopo le foto)





























Il racconto di Tommaso Zorzi comincia così: “Mi serviva il numero di un ufficio stampa, questo mio amico mi manda il numero di un certo Alessandro, ma sbaglia. Invece di un ufficio stampa mi manda il numero di Mahmood, me ne accorgo dalla foto profilo Whatsapp. Per giorni penso se scrivergli o no. Poi il 31 agosto 2019 gli scrivo ‘Ciao Alessandro, questo messaggi ti coglierà alla sprovvista. Ho avuto per errore il tuo numero’, effettivamente è un po’ creepy. ‘Solitamente non sono così sfrontato, ma per questa volta ho deciso di farlo. Ti va se uno di questi giorni ci prendiamo un caffè’. Poi c’è stato un dubbio sulla firma. Perché se dico Tommy, Tommy chi? Tommaso Zorzi? Un po’ imprenditrice digitale. Quindi ho optato per Tommy Z con il punto”. (Continua dopo le foto)









Ma non è finita qui, perché Tommaso Zorzi, anzi, Tommy Z, conclude il racconto fornendo i minimi particolari: “Vabbè alla fine c’ho l’immagine profilo quindi ho pensato che capisse. Non mi ha mai risposto, capite? Mi avrà salvato con il nome ‘non rispondere stalker 1′”. Il cantante Mahmood, pseudonimo di Alessandro Mahmoud, sembra nn sapere assolutamente niente dell’accaduto, o comunque di non essersene reso conto. Quando qualche fan gli ha chiesto di raccontare la storia di Tommaso, Mahmood ha risposto: “Tommaso chi? Paradiso?”. Niente, per Tommaso Zorzi questa volta non c’è stato un risvolto interessante, chissà che i due non si incontrino e che cupido non scatti un dardo…

“Davvero?!”. GF Vip, colpo di scena su Franceska Pepe. Cosa hanno scoperto i più attenti. Tommaso Zorzi come la prenderà?