Dalla pancetta alla ‘tartaruga’: è il cantante stesso a mostrare la trasformazione

Dalla pancetta alla cosiddetta tartaruga: è direttamente il cantante italiano a mostrare la trasformazione sul suo profilo Instagram con una foto del prima e poi una del dopo, che poi è come lo conoscono tutti adesso.

“Più grandi sono i tuoi sogni, più grandi saranno i sacrifici che devi compiere per raggiungerli. Mi sto preparando per un nuovo inizio: il capitolo più importante della mia vita. Manca poco”, è la didascalia del post che ha subito raccolto una enorme quantità di reaction tra like, cuori e complimenti. “Sei in splendida forma”, si legge tra i tanti. E poi: “Comunque sei sempre stato un gran figo” e “Tanto fiera di te”. E poi il commento della sua fidanzata che, in inglese, gli scrive “Orgogliosa di te”. (Continua dopo la foto)















Il ragazzo che vedete nella foto qui sopra è Benjamin Mascolo, cantante 27enne fidanzato con Bella Thorne, ex del duo Benj e Fede. Come mostra il foto confronto da lui postato su Insatgram, da ragazzino in sovrappeso è diventato un super fisicato con corpo e addominali scopliti. Nel primo scatto è praticamente irriconoscibile: non era certo tonico come adesso e aveva dei chili in più. (Continua dopo la foto)















Oggi Benjamin è un’altra persona. Oltre alla chioma, che adesso è bionda platino, ha decisamente curato il suo aspetto sin nei minimi dettagli. Via i chili di troppo e sì all’allenamento che lo ha portato a mettere su un ‘fisicaccio’ di tutto rispetto tra braccia definite, pettorali perfetti e addominali da urlo che fanno impazzire le sue tante fan. (Continua dopo foto e post)











Ma naturalmente, dopo aver visto il post della trasformazione, tanti si sono concentrati sul “nuovo inizio” di cui parla il cantante di Modena. Ancora nessuna news, ma d’altronde pochi mesi fa, in un’intervista su Radio Italia, aveva anticipato che in autunno ci sarebbero state grosse novità oltre a spiegare che lo stop al progetto di Benji & Fede è stata una decisione difficile ma necessaria: “Avevamo bisogno di tempo per lavorare sui noi stessi e coltivare il nostro benessere fisico e mentale”, ha detto.

