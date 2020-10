“Cuore di papà!”. Dimenticate il ‘solito’ Morgan, le prime foto tenerissime con la figlia Maria Eco

Morgan, le prime foto con Maria Eco sono tenerissime. Il cantante è diventato papà per la terza volta. Maria Eco rappresenta il frutto dell’amore per Alessandra Cataldo. La nascita della piccola è avvenuta proprio in un periodo delicato per l’emergenza sanitaria, ma da allora sono passati i mesi e la piccola ha continuato a crescere circondata dall’amore di mamma e papà. Le foto sono esclusive.

Morgan non è alle prime armi in fatto di bebè. Già papà della maggiorenne Anna Lou, avuta da Asia Argento, e di Lara, di 6 anni, nata dalla relazione per Jessica Mazzoli, Diventa papà per la terza volta definendosi: “Io sono uno che ama. Non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei… Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa”. (Continua a leggere dopo la foto).















Dopo anni trascorsi tra cadute verso il basso, tanto esistenziali quanto economiche, la nascita di Maria Eco ha portato un raggio di sole nella vita dell’eclettico cantante. E le prime foto ufficiali di papà e figlioletta sono l’immagine di un equilibrio raggiunto che tutti sperano possa essere mantenuto ancora a lungo. Con un papà così, la piccola Maria Eco non può che iniziare a brillare fin da subito. (Continua a leggere dopo la foto).















Prima le foto rese note sul settimanale Chi, dove la coppia appare a passeggio per le strade di Milano. E Maria Eco, che avrà già i suoi piccoli dentini, è intenta ad afferrare con e manine il pezzo di pizza porto da papà Morgan. La piccola di casa dà sempre grandi soddisfazioni, e la prova arriva direttamente dal profilo di Morgan. Prima con i mano un ukulele, poi direttamente al pianoforte. (Continua a leggere dopo le foto).









Ovviamente grazie a papà Morgan tutto sembra essere un gioco da ragazzi. La piccola Maria Eco viene messa da subito a contatto con gli strumenti musicali . D’altronde con un papà del genere non si può che fare apprezzare la musica fin dalla tenera età, sperando che anche la piccola possa diventare un talento. Una famiglia d’arte non può che educare i propri figli a coltivare la bellezza. E siamo certi che anche Maria Eco non deluderà nessuno.

